بشرى شعبان



كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة مع وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري وأعضاء اللجنة المشتركة للمطالب العمالية، حيث عرض مجلس الإدارة العديد من المطالب الذي تقدم بها عدد من الموظفين للنقابة لعرضها على اللجنة.



وقال الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المطالب خاصة في الدوام خلال شهر رمضان المبارك لقطاع الرعاية الاجتماعية، مطالبا بأن يكون من الساعة العاشرة صباحا لبدل (أ) وبدل (ب) مركز فرح بدلا من الساعة الثامنة وأن يتم الالتزام بساعات العمل المحددة من ديوان الخدمة المدنية، وتمت الموافقة على مطلب النقابة.



وأضاف: تم عرض طلب مقدم من مجموعة من الموظفين والذين يعملون بقطاع التنمية الاجتماعية (الدوام المسائي)، كذلك ما يتعلق بدوام شهر رمضان بأن يكون من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة، وتمت الموافقة على المقترح، مشيرا إلى انه في ختام الاجتماع توجه مجلس الإدارة بالشكر لتفهم وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة لمطالب النقابة لموظفي الوزارة.