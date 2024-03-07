بشرى شعبان



أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري أن الكويت كرست جهودها لخدمة شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع، ومنهم المصابون بمتلازمة الداون من الأطفال.

وأشار المطيري في كلمته خلال افتتاح ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة الداون 2024 الذي نظمته الجمعية الكويتية لمتلازمة الدوان إلى ضرورة المزيد من التوعية بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة بالمصابين، والتعريف بحقوقهم في كل المجالات وإشراك هذه الفئة في المجتمع لتمكينهم ودمجهم فيه، مؤكدا ضرورة العمل على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال لتحسين نوعية حياة المصابين وتوفير الرعاية الصحية والتي تشمل إجراء الفحوص الطبية المنتظمة لمراقبة النمو العقلي والبدني وتوفير التدخل في الوقت المناسب.

وأضاف أن الهيئة لا تدخر أي جهد في دعم ذوي الإعاقة عموما وشريحة متلازمة الداون خاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والإندماج الاجتماعي، وهي حريصة على المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات التي تزيد من الوعي العام وتقدر دور أسر ذوي متلازمة الداون وتسلط الأضواء على مجهوداتهم الجبارة في سبيل تربية الأبناء وتوفير بيئة مناسبة لهم.