دارين العلي



أعلن مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن سلسلة من الانشطة التي سينظمها المكتب لاسر الشهداء خلال المرحلة المقبلة تبدأ بـ «شاي الضحى» بعد عيد الفطر يتبعها التحضير بمناسبة يوم الشهيد في الثاني من اغسطس، بالاضافة إلى التحضير ومنذ الآن للاحتفالات الوطنية المقبلة عبر تنظيم حدث ضخم سيشكل مفاجأة لأهالي الشهداء والشعب الكويتي.



جاء ذلك خلال حضوره الحفل السنوي «قريش رمضان» مساء أمس الاول في حديقة الشهيد الذي ينظمه المكتب احتفالا بقدوم الشهر المبارك مع اسر الشهداء وذويهم تحت شعار «امانينا تسبق تهانينا».



وقال العوفان ان «القريش» عادة سنوية ينظمها المكتب كمناسبة للالتقاء مع الاسر وتبادل الأحاديث والأفكار والآراء حول اوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومناقشة ما يقدمه المكتب من رعايات لهم.



ولفت إلى ان هذا العام تم استغلال هذه الفرصة لإفادة الأسر والأمهات والأرامل بندوة توعوية حول الغذاء السليم خلال شهر رمضان من تقديم الاختصاصي في هذا المجال د.عبدالله المطوع، وذلك لمساعدة الأسر في اتباع نظام غذائي مريح وصحي خلال الشهر المبارك.



واثنى على الإقبال والاستجابة للدعوة من قبل اسر الشهداء وأمهاتهم الذين ضحوا بالأبناء من اجل الكويت وأمنها.



بدوره، قدم اختصاصي التغذية د.عبدالله المطوع محاضرة توعوية حول العادات الغذائية في شهر رمضان وكيفية الاستفادة من الشهر للحفاظ على الصحة الروحية والنفسية والجسدية والعقلية.