القاهرة - خديجة حمودة



شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل إلى حلول حاسمة لوقف إطلاق النار.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة «أليسيا كيرنز» رئيسة اللجنة، وبحضور السفير «جاريث بيلي» سفير المملكة المتحدة في القاهرة.



وصرح المستشار د.أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيرا إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.



وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي للوفد البريطاني أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد الرئيس خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد الرئيس أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية في المنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة، يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية، مؤكدا دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها.



وقد أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني وأعضاء الوفد عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر، سياسيا وإنسانيا، لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم، كما أكدوا موقف المملكة المتحدة بشأن ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح آفاق السلام بالمنطقة، مشددين على دعمهم لجهود مصر في هذا الصدد.



وأضــــاف المتحـــدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء ما تشهده من تطور إيجابي متواصل على الأصعدة كافة.