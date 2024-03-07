اعتقل الجيش البريطاني 5 جنود من القوات الجوية الخاصة «SAS»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية خلال مشاركتهم في العمليات ضد تنظيم داعش.



ومن بين التهم الموجهة للعناصر، إطلاق النار على مشتبه به وقتله لاعتقادهم أنه كان ينوي تنفيذ «هجوم انتحاري»، في حين لم يتم تحديد الجرائم الأخرى، وفق صحيفة «التايمز» البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسمها - أنه وقع قبل عامين وأن تحقيقا أجرته وحدة الجرائم الخطيرة بوزارة الدفاع استند إلى ملفات من قادة عسكريين توصي بتوجيه اتهامات بالقتل ضد الجنود الخمسة، وتم إرسالها إلى هيئة النيابة العامة.



بينما ذكرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر في القوات الجوية الخاصة، أنه تم العثور على سترة ناسفة في مكان قريب وأن المشتبه به الذي قتل برصاص المجموعة لم يكن يرتديها.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «نحن نخضع عناصرنا لأعلى المعايير، وأي مزاعم عن ارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد. وحيثما كان ملائما، فإن أي مزاعم عن جرائم تتم إحالتها لخدمة الشرطة للتحقيق فيها».