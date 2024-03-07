تحدثت تقارير ميدانية واخبارية سورية عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح وفقدان آخرين في اعنف هجوم يتعرض له جامعو «الكمأة» هذا الموسم في ريف دير الزور.



وفي التفاصيل، حاصر مسلحون يعتقد انهم من تنظيم داعش مجموعة من جامعي فطر «الكمأة» بينهم عناصر من «الدفاع الوطني»، قبل ان يهاجموهم بالأسلحة الرشاشة حيث اندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة، تخللها حرق نحو 13 سيارة في مكان الاشتباك.



وقال موقع «نورث برس» إن المجزرة وقعت في بادية كباجب بريف دير الزور.



وأفاد بأن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 40 عاملا بينهم نساء وأطفال وأربعة عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للسلطة.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر السيارات المحترقة في موقع جمع الكمأة مع انتشار آليات مزودة برشاشات ثقيلة في الموقع يعتقد أنها تابعة للميليشيات الإيرانية. بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 18 شخصا بينهم 4 من عناصر «الدفاع الوطني» وإصابة 16 آخرين وفقدان أكثر من 50، في الهجوم، وقال ان مؤازرات من ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني توجهت للمنطقة.



وبحسب المرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقا لتوثيقات المرصد السوري 186 قتيلا منذ مطلع العام 2024.



ويوم السبت الفائت، لقي شخصان مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهم بجمع الكمأة ببادية دير الزور الغربية.



ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 18 مدنيا بينهم طفلان في سورية خلال شهر فبراير 2024، خلال جني محصول الكمأة.