طارق عرابي



أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة معرض الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 60 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليون دينار على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 100%، قال رئيس مجلس إدارة الشركة وائل الإبراهيم، ان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كانت إيجابية وقوية، حيث حققت قفزة كبيرة مقارنة بالنتائج المالية لعام 2022.



وأضاف ان تلك النتائج تعد مؤشرا على قدرة الشركة التنافسية داخل السوق المحلي والدولي لتحقيق هذا الأداء، وذلك تماشيا مع السياسات التي وضعها مجلس الإدارة، حيث واصلت الشركة العمل بمرونة تامة مع التركيز على تحقيق الرؤية المخطط لها.



وأشار الإبراهيم إلى أن الشركة تعمل على إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لفترة السنوات الـ 5 المقبلة على أن يتم الانتهاء من إعدادها خلال العام الحالي، وسوف تكون مدعومة بالتنوع في نماذج أعمالها والحفاظ على مكانتها وسمعتها والتي سوف تؤهلها لمتابعة خطط النمو خلال السنوات المقبلة وتحقيق تطلعات المساهمين.



كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بالدور الفعال للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تنفيذ تلك الخطط بمهنية حافظت على سمعة الشركة وتميزها، حيث أثبتت الشركة قدرتها خلال عام 2023 على الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة نتيجة للتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية واستمرار عمليات التطوير بها والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار، إن المؤشرات المالية التشغيلية للشركة عن عام 2023، جاءت معبرة عن نجاح سياساتها التشغيلية من خلال وضع عدة خطط لعودة النشاط التشغيلي الكامل تدريجيا داخل أرض المعارض الدولية، كما تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو جيدة في حجم الأعمال والارتقاء إلى مستويات فنية وإدارية عالية الأداء وأظهرت قدرا من الثبات المالي والتشغيلي واستمرار المحافظة على الجودة والمواصفات التي تتمتع بها معارضنا والالتزام بإرضاء احتياجات المنظمين والمشاركين، بالإضافة إلى تحقيق الشركة أرباحا صافية بقيمة 4.32 ملايين دينار عن عام 2023 بربحية 144 فلسا للسهم، مشيرا إلى جهود العاملين بالشركة لتحقيق تلك النتائج الإيجابية وأفضل العوائد الممكنة للمساهمين.



وقال ان عودة نشاط المعارض إلى الشركة كان لها الأثر الإيجابي على النتائج الطيبة التي حققتها خلال العام الماضي والعام الحالي، لاسيما بعد أن عادت كل الأنشطة إلى وتيرتها السابقة، مع النمو الكبير في الطلب على حجز القاعات وعلى مشاركة الشركات المشاركة والزوار.



وفي تعليقه على «خصخصة» شركة معرض الكويت الدولي، أكد النصار أن موضوع الخصخصة لم يتم التطرق له نهائيا، كما أن الشركة ليس لديها أي نية للتوجه نحو هذا الأمر، لافتا إلى أن الشركة ماضية في إعداد خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية، علما أن هذه الخطة مرسومة منذ مدة طويلة، حيث تم وضعها حاليا على خارطة الطريق لتنفيذها في المرحلة القادمة بعد موافقة الجهات المسؤولة بالدولة.



وأضاف النصار ان تنفيذ هذه الخطة يجب أن يواكبها قرارات حكومية تخدم نشاط صناعة المعارض، مؤكدا تلمسه التوجه الحقيقي من قبل الإدارة الحكومية الحالية نحو خلق بيئة إيجابية لنشاط المعارض، لاسيما في ظل تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأخيرة التي تصب نحو الانفتاح، وهو الأمر الذي من شأنه ان يخدم نشاط المعارض ومن ثم خدمة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال وفرص عمل متنوعة.