

محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن مجلة «غلوبل فاينانس» ان الكويت تعتبر واحدة من أصغر دول العالم وأغناها، وان الإصلاحات المقترح اجراؤها على سوق الكويت للاوراق المالية وعلى الصعيد المالي للدولة تستهدف الاستفادة من إمكانات النمو المتاحة خارج قطاع النفط والغاز.



ويعكس النمو الاقتصادي للبلاد عادة تقلبات سوق الطاقة العالمية، وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة في 2023، سجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي زيادة بنسبة 8.9% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ولكن في العام الماضي، وفي غمرة تخفيضات إنتاج «أوپيك+»، فإن الزيادة بالكاد وصلت إلى 0.1%، ولكن احتياطيات النفط والغاز الكويتية كانت تاريخيا بمنزلة شبكة أمان قوية، ولديها الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها لمواجهة الظروف الصعبة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج «إن المؤسسات المالية الكويتية لا تبرز فقط باعتبارها من أكبر المؤسسات وأكثرها مرونة في المنطقة، بل باعتبارها من بين أكثر المؤسسات ربحية أيضا».



ويرى الفليج إشارات توحي بالتفاؤل، حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ موقف استباقي بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق النفط، وان زيادة الاستقرار السياسي والتعاون بين الحكومة والبرلمان يبشران بالخير للتنفيذ السريع للإصلاحات الحاسمة، وتحسين مناخ الاستثمار العام وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للشركات.



وذكر الفليج أن قانون الدين الجديد الذي طال انتظاره، والذي يسمح للكويت بالوصول إلى أسواق الدين الدولية، من شأنه أن يوفر نهجا منظما لإدارة المالية العامة ويضمن عمليات مالية حكيمة، وهي القضايا التي أبرزتها وكالات التصنيف بانتظام باعتبارها نقطة ضعف في تقييمها للتصنيفات السيادية للكويت.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي (المركز) علي خليل ان القطاع المصرفي حجر الزاوية في الاقتصاد، مشيرا إلى ان هذه القوة المالية لا تحمي البنوك من تقلبات السوق فحسب، بل تؤهلها أيضا للاستفادة من فرص النمو.



وأشار خليل إلى أن ردة فعل سوق الأوراق المالية كانت إيجابية، وان المبادرات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنويع الاقتصاد مواتية بشكل خاص للقطاع المصرفي، وان قانون الرهن العقاري الجديد يمكن أن يكون أيضا حافزا كبيرا للنمو، متوقعا في الوقت ذاته أن يتم استثمار إيرادات حكومية إضافية في القطاع غير النفطي بالكويت.



بدوره، قال نائب رئيس إدارة الأصول في «الأهلي كابيتال» طلال العثمان «مع استمرار الكويت في تطوير وتنويع اقتصادها، ينجذب المستثمرون إلى الفرص التي توفرها هذه السوق الديناميكية والواعدة».