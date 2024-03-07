أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: واصف أمين النعيرات، فواز يوسف بهلول الشمري، عواطف هادي الظفيري، وليد خالد الخليفي، مبارك خالد مطر العنزي، عهود ظافر حمد العجمي، خالد محيي الدين محمد أحمد، بثينة سالم محمد الشمري، عيسى محمد نجف رمضان شاه، علي عبدالعزيز علي الدوسري.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعيــة والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهــــران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.