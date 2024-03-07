تشهد جميع صالات أرض المعارض في مشرف حركة دؤوبة وازدحاما كبيرا من قبل زوار المعارض، حيث تشهد فعاليات معرض «العطور» و«معرض الغذاء والأواني الرمضاني» ازدحاما كبيرا من قبل رواد المعرضين المتخصصين اللذين تنظمها شركة معرض الكويت الدولي في مشرف وتختتم أنشطتهما يوم السبت 9 مارس المقبل.



وبهذا الصدد، أكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح صحافي على أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة والتي جاءت متزامنة مع معارض وفعاليات استهلاكية أخرى مثل معرض بازار والدراعات ومعرض التسوق العالمي الثاني، إذ يتسابق الجميع لاقتناء احتياجاتهم سواء من العطورات والعود والطيب والبخور واكسسواراتها، او المواد الغذائية والاستهلاكية الرمضانية والأواني قبيل حلول شهر رمضان، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.



وأضافت الدهيم ان هذه المعارض تجتذب شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية تمثل وكلاء وعارضين لماركات تجارية متعددة محلية وعالمية، حيث حظي كلا المعرضين بمجموع مشاركات بلغ 750 جهة وشركة عارضة، مشددة على أهمية معرض «العطور» كونه حدثا رياديا في مجال العطور والتجميل في الكويت ويمثل قاعدة انطلاق مثلى لسوق قطاع التجميل ويشكل فرصة مناسبة لالتقاء الجمهور بالمتخصصين في عالم التجميل.



وأوضحت ان المشاركات في معرض العطور بلغت ذروتها بشكل ملحوظ بأكثر من 400 جهة عارضة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين من الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات ولماركات تجارية عالمية لعطور وأدوات ومستحضرات التجميل، لافتة إلى ان معرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية المقام في الصالة 4B يعد واحدا من أهم وأكبر معارض الغذاء السنوية المتخصصة واكثرها نجاحا ليشكل أكبر تجمع غذائي في الكويت والمنطقة خلال هذه الفترة بمجموع 350 جهة عارضة.