شارك الصندوق الكويتي للتنمية في فعالية أقامها وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مقره بنيويورك، جمعت بين الصندوق والعديد من الجهات المعنية بالشؤون التنموية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول الجزرية، واستعرض وفد الصندوق خلال الفعالية اسهاماته التنموية حول العالم وفي هذا الإقليم بشكل خاص، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم القروض لتمويل المشاريع التنموية.



وأكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن الصندوق باعتباره الذراع التنموية لحكومة الكويت، ساهم في تمويل مشاريع تنموية للدول العربية والدول النامية الأخرى على مدى أكثر من 61 عاما، وذلك لدعم جهودهم الرامية إلى تعزيز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوبهم. وفي السياق ذاته، أضاف البحر ان الصندوق قد قام بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته على مر تلك العقود الماضية، ليشمل أكثر من 105 دول، مشيرا إلى ان هذه البلدان استفادت لأكثر من 1000 اتفاقية قرض.



بدوره، قال مندوب الوفد الدائم السفير طارق البناي: إن التنمية كانت ولاتزال الركيزة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة والخطط الوطنية لكل دولة من دولنا، وقد تأسس الصندوق في عام 1961 ليمثل وسيلة الكويت للمساهمة في تنمية الدول الصديقة في جميع أنحاء العالم، فهو يرمز إلى دعم شعبنا لتحسين حياة الآخرين، وحدث اليوم جزء لا يتجزأ من سياستنا الخارجية المبدئية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والمشاركة في النعم التي أنعمها الله على أمتنا.