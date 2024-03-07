ليلى الشافعي



كرمت مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي السنوية لحفظ القرآن الكريم الفائزات في المسابقة التي تقام تحت رعاية مديرة جامعة الكويت سابقا د.فايزة الخرافي في دورتها الـ 25، والتي تقام سنويا بإشراف «بيت القرآن» بالفحيحيل، والتي شارك فيها 47 جنسية، وبلغ عدد المشاركين لهذا العام من الجنسين أكثر من 3500 متسابق ومتسابقة.



وقالت ندى الخرافي، نيابة عن راعية الحفل: أعرب عن سعادتي لوجودي بينكم لتكريم الفائزات في مسابقة جدي المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي الخامسة والعشرين لتحفيظ القرآن الكريم، وأشعر بالفخر والامتنان وأنا أقوم بتسليم الجوائز للفائزات من جميع الفئات (البراعم الكويتيين والناشئة والمقيمين والنساء) بالنيابة عن د.فايزة الخرافي، فلها كل الشكر والتقدير لرعايتها المسابقة. ووجهت الخرافي شكرها الى جميع القائمات على تنظيم ونجاح المسابقة التي نشأت بمبادرة من عمي المرحوم جاسم الخرافي عام 1997 بالتنسيق مع «بيت القرآن» الذي يشرف على المسابقة، مؤكدة اهمية تربية وتنشئة الابناء على حفظ كتاب الله. وشكرت الجهات المشاركة من «بشائر الخير» ودور الرعاية الاجتماعية وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي للمعاقين والنادي الكويتي للصم والبكم لما قامت به جميعا من جهود طيبة لرعاية المتسابقين المشاركين، وان تكون المسابقة على هذا المستوى الراقي من التنظيم، وشكرت كل المشاركات اللاتي قمن بمجهود رائع لحفظ القرآن الكريم، وقالت: ندعو الله ان يعود ذلك بالنفع على المجتمع الكويتي واعداد جيل صالح مسلم يتحلى بأخلاق القرآن متزودا بآدابه مهتديا بهديه.



وذكرت ان المسابقة تقام محليا على شكلها العام لكن في حقيقتها تعتبر مسابقة دولية، اذ يشارك فيها العديد من الجنسيات وتشهد نموا عاما بعد عام، حيث انها بدأت بـ 900 مشارك ووصلت الى اكثر من 3500، لافتة الى ان المسابقة جاءت تخليدا لذكرى المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي، وقام بعدها المسؤولون في «بيت القرآن» بالفحيحيل ممثلا في رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ناصر حمود الدبوس بالإدارة الكاملة والتنفيذ للمسابقة بمشاركة كثير من الهيئات الحكومية والأهلية.