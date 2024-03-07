فتح نجاح مشروع «كي لاند» والذي يمتد على مساحة 8000 متر مربع على شاطئ الخليج العربي، المجال أمام شركة كي لاند المتطورة - الشركة المالكة والمطورة للمشروع - لتلقي العديد من العروض الجدية من شركات خاصة وأيضا وجهات حكومية إقليمية لإطلاق كي لاند خارج الكويت، حيث تقوم حاليا بمفاوضات مع مجموعة استثمارية لإطلاق المشروع في دولة خليجية. وخلال فترة وجيزة من افتتاح مشروع «كي لاند» خلال نوفمبر الماضي، قدمت الشركة تجربة جديدة في عالم الترفيه العائلي وأول منتزه ترفيهي عائلي على شاطئ البحر في الكويت بموقعه الخلاب على شاطئ الخليج العربي، ما سمح لها بأن تضع هدفا طموحا وجديدا نحو الانتقال للمحطة القادمة بإنشاء منتزه ترفيهي بتقنيات مبتكرة بالتعاون مع شركات عالمية. وقال الشريك المدير بشركة كي لاند المتطورة فهد البغلي إن الشركة حققت إيرادات تفوق المليون دينار خلال أول 3 شهور من انطلاق الشركة، في وقت تسعى لزيادة رأس المال للتوسع في مجال الترفيه العائلي المبتكر، مضيفا ان كي لاند علامة تجارية كويتية مسجلة، تم تطويرها وتنفيذها على أيدي كوادر كويتية ومحلية. وبين البغلي ان المحطة القادمة للشركة إنشاء منتزه ترفيهي بتقنيات مبتكرة بالتعاون مع شركات عالمية، مع توسعات إقليمية بخطوات متأنية ومدروسة من خلال نظام حق الامتياز «الفرانشايز». وتابع «شركة كي لاند المتطورة تلقت عروضا من شركات خاصة وجهات حكومية إقليمية لإطلاق كي لاند خارج الكويت، وتقوم حاليا على مفاوضات جدية مع مجموعة استثمارية لإطلاق كي لاند في دولة خليجية، متقدما بالشكر والعرفان لشركة المشروعات السياحية لدعمها الانطلاقة الأولى.



وحققت الانطلاقة الأولى لمشروع «كي لاند» على شاطئ الخليج العربي، بالشراكة الإستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، توليفة فريدة من الأنشطة والألعاب والمرافق، بتصميم زاخر بالتفاصيل الغنية لتمنح المشروع هوية كويتية حديثة.



وفكرة المشروع مستوحاة من معالم الكويت بأفكار جاذبة وملائمة للأجيال الجديدة بما يبرز معالم الكويت برؤية عصرية وألوان زاهية، إذ تضمن المشروع الذي قام به فريق ضخم من الكوادر الوطنية ألعابا مصممة على شكل أبراج الكويت ومجلس الأمة وأبراج المياه ودكاكين سوق المباركية والبيت الكويتي القديم إلى جانب تجارب وألعاب توجد لأول مرة بالكويت.



وقدم المشروع 3 أشهر متواصلة لزواره الفرصة لخوض تجارب جديدة غير مسبوقة في الكويت، منها قيادة الدراجات الهوائية المعلقة على ارتفاعات كبيرة، إضافة إلى الانزلاق على الحبال وعدد من الأنشطة الأخرى المختلفة عن المشاريع الترفيهية الأخرى والتي تعزز التفاعل الحركي والحسي، إلى جانب موقع المشروع على شاطئ البحر وانعكاساته الإيجابية المثبتة علميا على نفسية الزوار بشكل عام.