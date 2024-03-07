أقامت شركة الاتصالات الكويتية stc، ورشة عمل «المخترعون والذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وحضر الورشة الفائزون في حاضنة «inspireU» أطلقتها stc بهدف دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والتي تندرج ضمن مبادرة stc «وياك».



هدفت الورشة التي حملت عنوان «من هو المخترع في عصر الذكاء الاصطناعي؟» وأدارتها د.نورة المطيري الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الكويت، للتعرف على أهمية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي والمشهد الرقمي المتطور.



وإلى جانب رعايتها للمبادرة، تهدف stc من المشاركة في هذا الحدث إلى مواصلة استكشاف الطرق التي من خلالها تستطيع أن توعي وتثقيف المجتمع حول أحدث الأدوات التكنولوجية المتوافرة اليوم في العالم الرقمي. وباعتبارها رائدة في مجال تمكين التحول الرقمي، تؤمن الشركة بقيمة المعرفة وفهم التطورات في المشهد التكنولوجي اليوم، وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات في الأنشطة اليومية.



ويأتي التعاون بين stc ومركز تدريب الملكية الفكرية بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وانسجاما مع أهداف مبادرة «inspireU»، البرنامج الهادف إلى تعزيز التزامها بدعم المواهب ودفع الابتكار في مجال ريادة الأعمال، حيث تقدم مبادرة «InspireU»، الحاضنة ومسرعة الأعمال المتطورة والمصممة خصيصا لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: سعداء برعاية هذه الورشة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والمساهمة في تثقيف المشاركين من حاضنات «inspireU» حول أهمية الملكية الفكرية ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار بعض التقنيات التي نشهدها اليوم.