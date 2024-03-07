انضمت بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة عالمية بمبادرة قرع الجرس لتمكين المرأة للسنة السابعة على التوالي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وتؤكد هذه المبادرة، التي تنظمها الهيئة العامة للأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الاتحاد العالمي للبورصات حول العالم، على الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به البورصات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وتفخر بورصة الكويت بأنها أول بورصة في الخليج تنضم إلى هذه المبادرة وبكونها ثاني بورصة في الشرق الأوسط تقرع الجرس لتمكين المرأة. ويقام حفل هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، ويؤكد على تعزيز الانصات لأصوات النساء والاحتفاء بمساهماتهن، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر شمولا وازدهارا.



وبهذه المناسبة، قالت دلال جعفر بهبهاني، أول عضو مجلس إدارة نسائي في شركة بورصة الكويت منذ تأسيسها: «في اليوم العالمي للمرأة، تنضم بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة حول العالم لقرع الجرس تمكينا لها، وإدراكا منا بأهمية الاستثمار في تطورها المهني. وهذا يشكل مبدئنا في بورصة الكويت بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل».



وأضافت: «انطلاقا بإيماننا لما تثريه المرأة في مجال العمل، نحن ثابتون على السعي لمساواتها من خلال إنصافها. فالإنصاف هو الاعتراف بأن المرأة العاملة لها ظروف مختلفة ويستوجب علينا ان نتعامل بمهنية لإيجاد فرصا متساوية. وهذا ما نحتاجه لنحقق نتائج شاملة ومستدامة، وأنا ممتنة لزميلاتي وفخورة بإنجازاتهم في البورصة بشكل خاص، وفي القطاع المالي بشكل عام».