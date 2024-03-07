أطلق البنك الأهلي الكويتي حساب الطالب +A بحلة جديدة تعكس التزامه بتلبية احتياجات عملائه الشباب، حيث سيحصل عملاء حساب الطالب +A على العديد من المزايا والخصومات الحصرية عند استخدام بطاقاتهم المصرفية.



وتشمل المزايا خصما بنسبة 30% على تطبيق طلبات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى خصم 25% عند الشراء من متاجر ترولي (فرع مبارك العبدالله، وفرع العقيلة) طوال أيام الأسبوع، والاستفادة من عروض فوكس سينما «اشتر تذكرة واحصل على 2 مجانا» وبطاقة مسبقة الدفع لمدة عامين مجانا وخصومات حصرية من العديد من العلامات التجارية.



كما سيشارك العملاء الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية إلى الحساب في سحوبات ربع سنوية على الجوائز التالية: 6 فائزين سيربح كل منهم قسيمة شرائية بقيمة 50 دينارا من متاجر ترولي، وفائزان سيربح كل منهما ما قيمته 250 دينارا من الوقود من محطة الأولى للوقود، وفائز واحد سيربح مجموعة من أجهزة Apple بما قيمته 700 دينار، وفائز واحد سيربح رحلة أحلامه إلى دولة من اختياره.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: نحرص باستمرار على تطوير حساب الطالب + A لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الشباب، ونعمل على عقد شراكات متنوعة لتقديم مكافآت وعروض وخصومات حصرية لهم لدى العديد من الجهات، مما يساهم في تلبية متطلباتهم وزيادة ثقتهم بالتعامل معنا، وتعزيز مكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي داخل السوق الكويتي.