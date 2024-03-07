جدد بنك الخليج عقد الشراكة الإستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، استعدادا لبدء عام جديد في دعم وتمكين الشباب، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية البنك 2025، ورؤية الكويت 2035.



وبهذه المناسبة، أعرب نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير عن فخره بمواصلة الشراكة مع إنجاز الكويت الممتدة لـ 18 عاما، في سبيل دعم الشباب والجيل المقبل من رواد الأعمال، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأشار إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022-2023، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم، من خلال العديد من البرامج التدريبية، التي شارك متطوعون من بنك الخليج في مختلف الأنشطة، التي طرحتها الجمعية، وهي: «مخيم الابتكار» و«أموالي ومستقبلي» و«النجاح المهني» و«كيف أبدأ» و«الزيارات الميدانية» و«برنامج الشركة».



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة للجمعية يعتبر أحد أسباب استمرارية ونجاح الجمعية، كما أن الشراكة مع بنك الخليج بالنسبة لنا غير عادية، وممتدة على مدى سنوات طويلة.