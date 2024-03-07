شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في ملتقى الكويت للاستثمار الذي أقيم في لندن بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمالية بين الكويت والمملكة المتحدة، ومناقشة أهمية التقدم التكنولوجي والابتكار الرقمي في الصناعة المصرفية.



وخلال كلمة ألقاها أثناء الملتقى، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود إن ملتقى الكويت للاستثمار، الذي يحتفي بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة، يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الممتدة بين البلدين.



وأضاف: «بالنظر إلى مكانة بيتك كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، يمكن لمشاركته في هذا الملتقى أن تزيد بشكل كبير من نطاق فرص الاستثمار، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو آفاق جديدة من التعاون، لاسيما أن التزام بيتك بالابتكار والتحول الرقمي في التمويل الإسلامي يتماشى تماما مع تركيز الملتقى واهتمامه بالقطاعات الناشئة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».



وأكد الرشود ان «بيتك» ومن خلال الاستفادة من خبراته وموارده، قادر على أن يلعب دورا بارزا في تعزيز آلية بحث الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا، والتي قد تؤدي إلى شراكات جديدة في هذا الصدد.



وأكد أن مشاركة «بيتك» في هذا الملتقى يمكن أن تشكل نموذجا جديدا للتعاون الدولي في الصناعة المالية، خاصة أن مجموعة «بيتك» باتت تنتشر الآن في 12 سوقا عالميا، من ضمنها المملكة المتحدة، عقب الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين.



وأشار إلى أن الامتداد الجغرافي الجديد للبنك في المملكة المتحدة يمثل أهمية كبيرة له من حيث انتشاره على نطاق عالمي أوسع، ودخول مجموعة أكبر من الأسواق الدولية والمستثمرين والانكشاف على المزيد من الفرص الاستثمارية، كما يساهم أيضا في تطوير صناعة التمويل الإسلامي من خلال تقديم خبراته الواسعة إلى قاعدة أكبر من العملاء.



وفي غضون ذلك، أوضح الرشود ان «بيتك» مساهم رئيسي في الاقتصادات التي ينتشر فيها بالنظر إلى مكانته كأكبر بنك في الكويت من حيث الأصول المجمعة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ففي عام 2023، بلغ إجمالي أصول البنك أكثر من 38 مليار دينار. وقال إن «بيتك» يصنف الأول بين الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تبلغ أكثر من 12 مليار دينار.



وعلاوة على ذلك، جاء «بيتك» في المركز الأول بين البنوك الكويتية من حيث الأرباح، حيث سجل صافي أرباح للمساهمين بلغ 584.5 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 2023، وهي أعلى أرباح في تاريخ البنك، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.



وفي الختام، لفت الرشود إلى أن مشاركة «بيتك» تثري محاور الملتقى، بفضل ما يمتلكه من مكانة مرموقة وخبرات واسعة وسجل حافل في القطاع المالي. وأعرب عن أمله أن يسهم الملتقى في تحقيق أهدافه والخروج بمبادرات ونتائج مثمرة تساعد في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين ودفعهما إلى مزيد من التقدم والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي.