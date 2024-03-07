أوقف الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني لمباراتين في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد طرده أمام فالنسيا السبت الماضي، حسبما أعلنت رابطة «الليغا» أمس.



وقدم النادي الملكي استئنافا للبطاقة الحمراء التي نالها بيلينغهام، لكن لجنة الانضباط في الرابطة ردت اعتراضه بأن الحكم خيسوس خيل مانسانو ارتكب «خطأ» بطرد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني السابق. إلى ذلك، طالبت النيابة العامة الإسبانية أمس بسجن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.



وأشارت النيابة في بيان، إلى أنها «تطالب بالسجن 4 سنوات و9 أشهر» لمدرب النادي الملكي البالغ 64 عاما والمتهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته.