اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج في رالي السويد 2024 ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك بعد أن فاز السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، ليحصد المزيد من النقاط في سعيه لحصد لقب البطولة.



وبهذه المناسبة، قال الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نوبويوكي تاكيمورا: «أهنئ الفريق على عزمه وأدائه المميزين خلال السباق، واللذين أتاحا له فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى. ونحن في شركة تويوتا نؤمن بأن مشاركاتنا الفاعلة في رياضة سباقات السيارات كبطولة العالم للراليات تمثل فرصة ليس فقط لاختبار مدى كفاءة أداء مركباتنا وتقنياتنا الرائدة، إنما تلعب أيضا دورا مهما في إثراء عملية التطوير المستقبلية لمركبات تويوتا».



وأضاف تاكيمورا: «نفخر بالإسهام في تحقيق مجتمع محايد للكربون عبر تطوير أفضل المركبات على الإطلاق، وذلك من خلال الاستفادة من المعطيات التي نكتسبها من مشاركاتنا في رياضات سباقات السيارات، وضمان حرية التنقل للجميع دون استثناء. كما أود أن أشكر عشاق تويوتا من كل أنحاء العالم على الدعم الذي يقدمونه، وسنواصل جهودنا لتقديم أفضل تجارب القيادة داخل وخارج مضمار السباق».



ويعد رالي السويد أسرع مراحل موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام بمدينة أوميا شمال السويد بالقرب من القطب الشمالي، حيث الظروف الشتوية القاسية. وستكون المرحلة المقبلة من البطولة رالي سفاري كينيا الذي سيجري خلال الفترة من 28 - 31 مارس، ويعد الجولة الوحيدة في بطولة العالم للراليات التي تقام في كينيا، إذ تتميز هذه المرحلة منذ عودتها عام 2021 بتحدياتها العديدة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم، والطرق الوعرة والصخرية والسرعات العالية عبر السهول المفتوحة.