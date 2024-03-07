أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن تخرج رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021»، خلال حفل أقيم في مركز «جونسون للفضاء» في هيوستون، الولايات المتحدة الأميركية. تأتي هذه الخطوة المميزة بعد عامين من التدريبات بدأت في يناير 2022، حيث أعدت رائدي الفضاء الإماراتيين تماما لخوض أي مهمات فضائية في المستقبل.



ضمت دفعة مرشحي «ناسا» لرواد الفضاء لعام 2021 عشرة مرشحين إلى جانب الملا والمطروشي من الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل كل مرشح على شارة رائد فضاء في حفل التخرج، وهذه الشارة ترمز إلى استعدادهم للمهام الفضائية ومساهماتهم في الاستكشافات المستقبلية.



حضر حفل التخرج، برفقة رواد الفضاء، د.سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وهزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء من فريق المركز. وقال سالم حميد المري: التدريب الشامل الذي يخضع له رواد الفضاء الإماراتيون يمثل النهج الاستراتيجي متعدد الأبعاد الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه استكشاف الفضاء، وتبرز رحلة نورا ومحمد، من التدريب التحضيري الصارم حتى إكمال برنامج ناسا، استعدادهما للمشاركة في المهام المستقبلية، مما يسهم بشكل كبير في تعميق فهمنا للفضاء، ويعد هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو هدفنا في استكشاف الفضاء بشكل مستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كقوة رائدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.



وخضع نورا ومحمد، قبل انضمامهما إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء»، لتدريب داخلي مكثف في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تضمنت المرحلة التحضيرية تدريبات في السباحة والغوص وتمارين البقاء وتحسين القدرة على التحمل، مما أدى إلى وضع أساس متين لتدريبات «ناسا».