هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، أن فوز منتخب الكويت لثلاثيات كرة السلة للشابات بالمركزين الأول والثالث في بطولتي دول مجلس التعاون الخليجي والبطولة العربية تواليا، هذا الفوز يعد إضافة مهمة لإنجازات كرة السلة الكويتية، وبصمة مميزة للسلة النسائية خليجيا وعربيا.



جاء ذلك خلال استقبال وفد منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات (تحت 18 سنة) العائد من سلطنة عُمان في قاعة التشريفات بالمطار مساء أمس الأول، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، ورئيس قسم الأندية الشاملة في الهيئة العامة للرياضة رقية الكندري، وأمين السر العام في اتحاد كرة السلة ثامر الشنفا، وأمين السر المساعد عويد العنزي، وعضو مجلس الإدارة مشعل محمد.



وذكر برجس أن الإنجاز الخليجي والعربي لم يأت من فراغ، بل نتيجة عمل متكامل ومتواصل، مضيفا: «لدينا العديد من المواهب المتميزة، وسنعمل على صقلها وتطويرها في الفترة المقبلة، عبر التركيز على المشاركة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية فضلا عن تنظيم البطولات المحلية».



من جانبها، قالت فاطمة حيات إن فوز شابات «السلة» يؤكد أن لدينا جيلا جديدا من اللاعبات البطلات، نطمح منه خلال الفترة المقبلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرة إلى أن اللاعبات قدمن مستويات كبيرة في البطولتين.



بدوره، أشار ثامر الشنفا إلى أن هذا الإنجاز يعد غير مسبوق على مستوى كرة السلة خلال الفترة الماضية، مضيفا: «الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بالرياضة النسائية، وستشهد الفترة المقبلة اهتماما أشمل بكرة السلة النسائية».



إلى ذلك، أكد رئيس لجنة (3x3) عويد العنزي، أن الاتحاد منذ أن حظي بنيل ثقة الجمعية العمومية، أولى اهتماما بمسابقات «ثلاثيات» كرة السلة، وأخذ على عاتقة تحسين تصنيف المنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن تصنيف الكويت صعد من المركز 148 إلى المركز 96 خلال الشهر الجاري.