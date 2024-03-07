يحيى حميدان



اعتمد مسؤولو منتخبنا الوطني لكرة الصالات مواجهة منتخب السعودية مرتين وديا في مدينة الدمام يومي 26 و28 الجاري ضمن استعداداته للمشاركة بكأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل. وتلقى «الأزرق» الدعوة من الجانب السعودي لاستضافته أواخر الشهر الجاري، وهو ما لاقى تجاوبا سريعا للموافقة والتوجه إلى الدمام كون المباراتين ستكونان مفيدتين لمنتخبنا.



ومن المقرر أن يقيم منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا في تايلند لمدة أسبوعين، ويلعب خلاله عدة مباريات ودية أحدها سيكون أمام المنتخب المستضيف، قبل الدخول في المعترك القاري المؤهل إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر المقبل.



ويبدأ «الأزرق» مشواره في المجموعة الرابعة من كأس آسيا بلقاء البحرين 18 أبريل، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة قوية أمام إيران يوم 22 من الشهر ذاته.



وكانت تدريبات منتخبنا الوطني قد انطلقت الإثنين الماضي في صالة مركز شباب جليب الشيوخ بقيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة.