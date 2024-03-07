يتواجد فيه فريق من الضباط والمهندسين المتخصصين في مجال السلامة والوقاية من الحريق بشكل يومي

بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، تم افتتاح مكتب لقوة الإطفاء بمشروع المطار الجديد ( T2 ) يتواجد فيه فريق من الضباط والمهندسين المتخصصين في مجال السلامة والوقاية من الحريق بشكل يومي، وسيستمر تواجد الفريق في مشروع المطار لحين الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بشكل كامل .



ويأتي فتح المكتب بعد وصول المشروع لمرحلة متقدمة من التنفيذ والبدء في تركيب معدات وأنظمة الإطفاء الخاصة، علماً بأن تعاون قوة الإطفاء العام مستمر مع وزراة الأشغال العامة والمكتب الإستشاري والمقاول منذ بداية العمل بالمشروع.