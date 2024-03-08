بيروت - داود رمال



بعد المواقف التي صدرت مؤخرا عن التيار الوطني الحر والرافضة لشعار وحدة الساحات ولتدخل حزب الله في الحرب الدائرة في غزة عبر فتح جبهة الجنوب، زار وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيسها النائب محمد رعد أمس الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وجرى بحث في المستجدات المحلية والخارجية ولاسيما الحرب الاسرائيلية على غزة ولبنان.



وبعد اللقاءات قال النائب محمد رعد: «الاتصال القائم بيننا وبين الرئيس الجنرال ميشال عون هو خط دائم ومستمر لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبدا وهو خط يبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم نظرا لتاريخ التعايش والشراكة الحقيقية التي نعيشها فيما بيننا في مقاربة القضايا الوطنية».



وأضاف «هذه الزيارة كانت فرصة لإطلاع الرئيس على الاوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية بعيدا عما يتم من تراشق من هنا وهناك، وأبدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم إبادة جماعية في غزة. ومن المريب أن أصواتا دولية صمتت بالكامل ولم ترق إلى تحمّل المسؤولية الإنسانية لمقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة».



وتابع «ايضا في وضعنا اللبناني نحن بحاجة إلى أن نبدي نوايانا الحسنة ونصرّ على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد وصولا إلى حل المشاكل الرئيسية التي نعاني منها».