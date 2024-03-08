أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لقرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.



وجددت «الخارجية» في بيان مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الوقوف وبقوة بوجه تلك الانتهاكات داعية دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني والذي يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط ويبقي المنطقة في حالة اضطراب وتوتر.



وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي بجانب الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها وبوضوح في القرارات الدولية مشددة على أنه من حق الفلسطينيين كافة التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم.