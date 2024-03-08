يوسف الحمد: إتاحة الفرصة العادلة لشباب الكويت تجعله يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على الإبداع



حنان عبدالمعبود



أكد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن المسابقة دلالة على الأهمية التي توليها الكويت للعلم وللطلبة والشباب عموما في مجال البحث العلمي، مشيدا بالجهود المميزة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي برئاسة طلال جاسم الخرافي من أجل إنجاح هذه المسابقة وغيرها من الفعاليات التي تبرز وتصقل مواهب ومهارات شباب الكويت.



وقال الناصر خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة في ختام فعالياتها



«تشرفت بتمثيل سمو الشيخ ناصر المحمد لحضور حفلي افتتاح وختام معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة في نسختها العاشرة».



وبارك الناصر لكافة المشاركين والفائزين في المسابقة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والمهنية.



من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمسابقة يوسف الحمد بجهود النادي العلمي الدؤوبة لإنجاح كافة نشاطات وفعاليات النادي العلمي ومنها مسابقة الكويت للعلوم والهندسة وهو ما يجسد رؤيته الطموحة والهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دور البحث العلمي والإبداع وبناء بيئة داعمة للمبدعين لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم يوما بعد يوم.



وقال«إن هذه التظاهرة العلمية السنوية تهدف منذ انطلاقها عام 2012 إلى نشر الثقافة العلمية في أوساط الأجيال الناشئة من الطلبة والطالبات جنبا إلى جنب لما يتعلمونه في مدارسهم المختلفة إيمانا من النادي العلمي بقدراتهم الإبداعية وإعلاء قيم العلم والحصول على مخرجات عالية الجودة في مختلف التخصصات العلمية».



ونوه الحمد إلى أن نسخة هذا العام من المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا بتوقيع جيل ملهم وطموح من شباب الكويت يثبت يوما بعد يوم أنه قادر على الإبداع إذا اتيحت له الفرصة العادلة لتبني أفكاره وتفجير طاقاته بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات اليوم والغد وتغيير العالم وجعله مكانا أفضل وأكثر استدامة.



من جهته، أشاد د.محمد الصفار رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي والرئيس التنفيذي للمسابقة بالدعم اللامحدود الذي يقدمه النادي العلمي برئاسة طلال جاسم الخرافي وتذليله كافة العقبات من أجل انجاح المسابقة وغيرها من الفعاليات التي ينظمها النادي طوال العام، كما ثمن دور اللجان التطوعية للمسابقة لما بذلوه من جهد طوال السبعة أشهر الماضية لإعداد الطلبة المشاركين في المسابقة على كيفية إجراء أبحاث علمية مبنية على منهجية البحث العلمي لتأهيلهم للمشاركة في المسابقة.



وقال الصفار إن المسابقة تعد البوابة الحقيقية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (إيسف) الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية ويعد الأهم والأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النادي العلمي يولي هذا المعرض أهمية كبيرة من خلال تأهيل عدد من الطلبة الفائزين في المسابقة للمشاركة في هذا المعرض الدولي الهام للتنافس بقوة للفوز بإحدى جوائزه القيمة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف دولار، فضلا عن حصول الفائزين الثلاثة الأوائل على منح دراسية للالتحاق بأعرق الجامعات الأميركية.



ورأى الصفار أن كل المشاركين في المسابقة فائزون لأن مجرد التواجد بها دون تحقيق الفوز يعد مكسبا في حد ذاته لأي مشارك، حيث يكتسب خبرة من هذه التجربة الثرية في المستقبل.



بدوره، أكد د.صالح العقيلي نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حرص المؤسسة على دعم مثل هذه الفعاليات الرائدة التي من شأنها تنمية مهارات النشء من طلبة مدارس الكويت ورفع مستواهم العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرؤيتها طويلة الأمد الرامية إلى نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية من أجل كويت مستدامة.



وأسفرت نتائج المسابقة عن تتويج الطالبة الجوري صالح محمد النتيفي من مدرسة الشرقية الثانوية بنات بالمركز الأول لجائزة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح للبحث العلمي 2024 على مستوى الكويت، وذلك عن مشروع «القهوة تحت العمليات».



كما اقتنصت المركز الثاني للجائزة الطالبتان سارة بدر ناصر الصميط وليليان محمود يوسف العبيدات من مدرسة السالمية الثانوية للبنات عن مشروعهما «وياك»، فيما فاز بالمركز الثالث الطالب دعيج شديد عوض المطيري من مدرسة نورث وست ثنائية اللغة عن مشروع «Secure AI».



من أجواء الحفل



- شارك في المسابقة هذا العام 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا قدمها نحو 160 طالبا وطالبة بمدارس الكويت المتوسطة والثانوية وخضعت لتقييم 50 أكاديميا بجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يمثلون قوام هيئة محكمي المسابقة.



- تم حجب جائزة المركز الثالث في المجموعة العاشرة بمجال الروبوتات والآلات الذكية.



- حرص الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بمعية طلال الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي وأمينه العام د.يحيي عبد آل ود.محمد الصفار الرئيس التنفيذي للمسابقة على التقاط الصور التذكارية على المسرح مع المكرمين والفائزين في المسابقة في كافة فئاتها وفروعها كل على حدة.



- كرم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة سمو الشيخ ناصر المحمد بمعية طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي د.صالح العقيلي نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ممثلا عن المؤسسة.