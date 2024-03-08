ثامر السليم



أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمسيرة الفنان الكويتي سعد الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية. جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس د.محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال احتفال يوم الأديب الكويتي الـ 15 الذي نظمته جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير. وأضاف الجسار أن تكريم الفنان الفرج «مستحق نظير ما قدمه لخدمة الفن والأدب خلال مسيرته المسرحية والفنية».



وذكر أن «الفرج يعد نموذجا للفنان الذي يعي قيمة الفن ودوره في المجتمع إذ حرص على التطرق لقضايا مجتمعه ووطنه وأمته وأدرك عمقها وطرح الحلول الإيجابية لها».



ولفت إلى أن «الفرج يتميز بأسلوب فني خاص ويمتلك العديد من الأدوات لتجسيد الشخصيات التي يمثلها أو يتناولها فضلا عن محافظته على تواجده السينمائي والتلفزيوني والإذاعي». بدوره، أعرب الفنان سعد الفرج في تصريح صحافي عن «الفخر والاعتزاز» بتكريمه من قبل جامعة الكويت وهذا «مؤشر على أنني أسير في الطريق الصحيح»، معربا عن شكره وعرفانه لكل القائمين على هذه الاحتفالية.



بدورها قالت د.نورية الرومي مقررة اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب «إن الأديب الفنان القدير سعد الفرج هو علم من أعلام الكويت والخليج العربي، فهو فنان أديب مثقف مختلف في كتاباته وتجسيده للواقع ومعاناة الإنسان سواء على خشبة المسرح أو الدراما أو التمثيليات الإذاعية باعتباره فنانا ترسخ في تاريخ الكويت وعاش في بيئات اجتماعية مختلفة».



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