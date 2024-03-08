ساري: «رعاية الأحداث» تقوم بتأهيل النزلاء من جميع النواحي عبر ورش العمل الفنية المتنوعة



بشرى شعبان



قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس بجولة تفقدية بمبنى مجمع دور رعاية الأحداث الجديد في منطقة الصليبية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للنزلاء.



وأكد الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش الجولة حرصه على المتابعة الميدانية لكل قطاعات عمل الوزارة والتواصل المباشر مع المستفيدين من خدماتها والاستماع لهم وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن رعاية الأحداث وخدمتهم ضمن أولويات عمل «الشؤون»، لافتا إلى أن المجمع يوفر جميع الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والإرشادية للنزلاء وفق النماذج العالمية.



وشملت جولة الوزير الورش الفنية والمهنية واطلع خلالها على عمل وتدريب الأبناء، مشيرا إلى أن الورش تسهم في بناء وتطوير مهاراتهم وصقل الخبرات لديهم.



بدوره، قال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري إن الهدف من الزيارة الاطلاع على سير العمل داخل المجمع الجديد عقب عملية النقل التدريجي لنزلاء الأحداث والاطمئنان عليهم والتأكد من توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الزيارة شملت جولة تفقدية واسعة على جميع مرافق المبنى اطمأن خلالها الوزير على الوضع الأمني وغرف مراقبة الكاميرات التي تغطيه بالكامل، فضلا عن تفقد غرف إقامة النزلاء وصالات تجمعهم وورش العمل والمكتبة، إضافة إلى النادي الصحي والملاعب والمطعم المخصص للنزلاء، ومكاتب مشرفي الدور.



وذكر ساري أن الإدارة تقوم بتأهيل النزلاء من جميع الجوانب عبر ورش العمل الفنية المتنوعة التي تقدمها والخاصة بالحدادة والنجارة وميكانيكا السيارات والخط العربي والرسم والحاسب الآلي وغيرها من الورش، مشيرا إلى أن التزام النزلاء بحضور الورش والتفاعل معها ينعكس إيجابا على التقرير الاجتماعي الذي يرفع للجهات المعنية، ومن خلاله قد يتم تخفيف العقوبة القانونية المطبقة عليهم، كما يساعدهم ذلك على الانخراط بالمجتمع سريعا.



وفيما يخص نقل النزلاء من مجمع «الصليبخات» إلى المبنى الجديد، بين أن إدارة «الأحداث» وضعت خطة لنقل النزلاء وتم البدء بنقل نزلاء دار التقويم، على أن يتم نقل جميع النزلاء وبقية أقسام الإدارة تباعا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد 300 نزيل، غير أن إجمالي عدد النزلاء 56، بخلاف الاختبار القضائي البالغ نحو 2000 اختبار.



من جانبه، كشف مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري انه خلال المرحلة الحالية تم نقل دار التقويم الاجتماعي وبه 17 نزيلا إلى المبنى الجديد، مشيرا إلى نقل الورش التدريبية والفنية إلى المبنى وهي الحدادة، والنجارة، والحاسوب، كما تم تصميم صالة رياضية متكاملة تلبي احتياجات النزلاء ومجهزة بألعاب يقضي فيها النزيل وقت فراغه. وأضاف الكندري: تم تجهيز مكتبة حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الإدارة وتساعد الباحثين والموظفين أيضا للاستفادة منها، ونحن في المرحلة الاولى وبصدد الانتقال التدريجي الكامل، وسيتم بإذن الله الانتهاء من نقل الإدارة والدور التابعة بها بنهاية شهر رمضان المبارك باستثناء دار الفتيات ستبقى في مجمع دور الرعاية بالصليبخات، لافتا إلى انه بصدد إنشاء سينما متطورة تكون جاهزة مع الانتهاء من عملية الانتقال.