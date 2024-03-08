الحمد: إنجازات متميزة توجت بتكليف الكويت بتنسيق جهود الدول الإسلامية بمجال الوقف



ليلى الشافعي



دشن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أمس الملتقى الوقفي السابع والعشرين والذي تقيمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «30 عاما من الريادة» برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بفندق جراند حياة.



وقال الغريب: نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد راعي الملتقى الوقفي السابع والعشرين للأمانة العامة للأوقاف، الذي يقام تحت شعار «30 عاما من الريادة»، والذي يواكب احتفالية الأمانة بمرور ثلاثين عاما على تأسيسها، أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، ودعمه الدائم لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة للأوقاف، وتكليفي بالحضور ممثلا عن سموه.



وأضاف أن الأمانة العامة للأوقاف التي أتمت عامها الثلاثين منذ تأسيسها لخدمة الوقف ورعايته وتحقيق أهدافه، تفخر بها الكويت كجهة رسمية حققت إنجازات ضخمة في العديد من المجالات داخليا وخارجيا، خاصة المتعلقة بخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن أبنائه، ومثلت نقلة نوعية للعمل الوقفي بالكويت، وخطوة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء به في شتى مجالاته، فقد وفقت في اختيار شعار هذا الملتقى: «30 عاما من الريادة»، ليعبر عن هذه السنوات الطويلة المليئة بالإنجازات والمشاريع، ويركز على نجاحات الأمانة وريادتها الوقفية على مدى تاريخها.



وتابع: ساهمت الأمانة العامة للأوقاف بحظ وافر في البذل والعطاء لمساعدة الفقراء والمعوزين والمنكوبين محليا وعالميا، بما يعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي، من خلال صناديقها ومشاريعها ومصارفها الوقفية، التي تعنى بالمساهمة في مجالات تنمية المجتمع، بالإضافة إلى جهود إغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب، في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.



وبين أن الملتقى يستعرض جوانب عريضة من عطاء الأمانة العامة للأوقاف على مر تاريخها ومحطات مهمة من مشاريعها التنموية المحلية والإقليمية والعالمية، ما يدعونا بصدق إلى تقديم الأمانة كنموذج للمؤسسات الحكومية الناجحة والمتميزة في مجالها ويعزز ثقة المواطنين وخاصة الواقفين والواقفات، فلله در الأمانة وما أعظم أهدافها النبيلة، وما أسمى مقاصدها الجليلة، وما أطيب ثمراتها الدانية.



بدوره، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد: يشرفني أن أنتهز المناسبة لأعبر عن بالغ شكري لصاحب السمو الأمير على رعايته الكريمة للملتقى واهتمامه ودعمه المستمر لأنشطة ومشاريع الأمانة والذي يمثل امتدادا لما تقوم به هذه الدولة المباركة للعناية بالوقف ودوره في خدمة المجتمع.



وبين الحمد اننا نعيش هذه الأيام بمشاعر الفخر والاعتزاز بعد أن أتمت الأمانة ثلاثين عاما على إنشائها ووضعت لها بصمات واضحة خلال فترتها القصيرة مقارنة بأي مؤسسة وقفية أخرى على مستوى العالم الإسلامي، وأصبحت بمثابة نقلة نوعية للعمل الوقفي في الكويت، وخطوة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء بهذا الحقل في جميع مجالاته، وعملت عبر قطاعاتها المختلفة على إرساء استراتيجية محكمة، وتبني رؤية استشرافية واضحة، يحدوها طموح كبير نحو التميز.



وذكر أن الأمانة ترجمت هذا الهدف إلى مشاريع وبرامج وقفية وتنموية تلبي حاجات المستهدفين منها في كل الأماكن وشتى الميادين، حافرها في ذلك إيمانها الأكيد بمسؤوليتها في الدفع بحركة التنمية في وطننا العزيز إلى الأمام، ووعيها الكبير بضرورة توفير احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وذلك في حدود شروط الواقفين، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، مبينا ان الاحتفال الاحتفال يجسد في جوهره قراءة في ماض عريق، وحاضر مشرق، وفرصة لاستشراف المستقبل الواعد لهذه المؤسسة التي حققت إنجازا وتاريخا مجيدا في مجال العمل الوقفي، ترك بصمة واضحة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، توج بتكليف الكويت - ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف - بمهمة تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف.



ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي خالد الشملان: يسر مجموعة بيت التمويل المشاركة في الملتقى الوقفي، للاحتفال بالانجازات الرائدة للامانة العامة للاوقاف كأكبر المساهمين والمستثمرين وأصحاب رأس المال في المجموعة، وبدورها البارز في خدمة المجتمع وبرامج المسؤولية المجتمعية تتويجا للشراكة المتميزة منذ العام 1977.



وأضاف الشملان: على مدار سنوات عديدة ظلت أمانة الأوقاف ومجموعة بيتك يعملان مع بعض كشريكين متميزين في مجال الاستثمار العقاري والمالي ونفخر معا ان نكون شركاء متميزين في هذا المجال، تلك الشراكة المتينة والمستدامة بيننا تعكس رؤيتنا المشتركة في توفير فرص التنمية المستدامة في المجتمع، حيث نعمل معا على خدمة الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.



الإنجازات الوقفية



وعلى هامش الملتقى افتتح المستشار فيصل الغريب المعرض الخاص بإنجازات الامانة العامة للأوقاف في المجال الوقفي وشركائها في التنمية المستدامة وتقديم المسؤولية المجتمعية من جهات استثمارية وجمعيات خيرية.



فيم وثائقي



وعرض في الملتقى فيلم وثائقي عن انجازات الأمانة العامة للأوقاف على مدى 30 عام منذ تأسيسها وأبرز أهم المحطات التي مرت بها في تطوير عملها ووصولها إلى ما وصلت اليه من انجازات رائدة في مجال الوقف وتنميته.



تكريم المشاركين



وفي ختام الملتقى كرم المستشار فيصل الغريب المشاركين في الملتقى والموظفين المتميزين في الأمانة العامة للأوقاف.