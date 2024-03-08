بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة عبدالله العنزي اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص موقع حراج لبيع السيارات المتنقلة.



وتضمن جدول الأعمال التالي:



سؤال العضو عبدالله العنزي (أسئلة بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها) إنشاء وتشغيل وصيانة.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.



الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تخصيص موقع «حراج» لبيع السيارات المستعملة.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبدالناصر.



سؤال نائب رئيس المجلس البلدي بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد.



الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن إنشاء منطقة تخييم في شمال الكويت.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض تجميع مياه الأمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار، وذلك حول منطقة نواف الأحمد الإسكانية.



من جانب آخر، تناقش اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها بعد غد الأحد برئاسة د.حسن كمال الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 1 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.