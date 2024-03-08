أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت عن تعيين أ.د.محمد العبد عميدا لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة.



وانضم العبد إلى الجامعة عام 2010، حيث عرف بالتزامه بالتميز والابتكار والقيادة، وقدم مساهمات كبيرة في المناهج الدراسية، كما قام بتدريس مجموعة واسعة من المقررات التي أثرت برنامج هندسة الكمبيوتر، إضافة إلى تفانيه في تعزيز بيئة تعليمية جذابة وشاملة، إلى جانب فلسفته التعليمية المميزة التي أثرت على الرحلة التعليمية للطلبة، خاصة في مواجهة تحديات العصر الحالي.



وفي منصبه السابق كعميد مساعد أظهر أ.د.العبد القيادة والتفاني في تعزيز مهمة الكلية، وقد لعبت جهوده في تبسيط خطط التقييم ورئاسة اللجان وتعزيز المعايير الأكاديمية، دورا مهما في التطوير الاستراتيجي للكلية، إلى جانب خدمته الإدارية، حيث نظم مؤتمر IEEE حول الأدلة العليا في علوم الحاسوب والأمثلة الرياضية، وشارك في رئاسة مؤتمر IEEE العالمي للتعليم الهندسي لعام 2023.



وتحظى الأعمال البحثية له، لاسيما في مجال الخوارزميات المستوحاة من الطبيعة والتعليم الهندسي، بتقدير عالمي، حيث تم اختياره ضمن أفضل 2% من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما حصل على العديد من المنح والجوائز، بما في ذلك المشاركة في برنامج زمالة جامعة دارتموث، ما يؤكد تفانيه في تحقيق التميز الأكاديمي والابتكار.



.. ونظّمت احتفالاً بالأعياد الوطنية



أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت عددا من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في الحرم الجامعي بالسالمية، شارك فيها مجموعة كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث أعربوا عن حبهم للوطن. وبدأت الاحتفالات بالافتتاح الكبير لـ «متحف اللؤلؤة»، وهو جهد تعاوني بين الجامعة وجمعية الحرف الكويتية القديمة، وقد أخذ هذا المعرض الحضور في رحلة عبر تاريخ الكويت الغني، حيث عرض مجموعة رائعة من التحف، كما تعاون نادي العلاقات الدولية مع المغني عبدالعزيز الضويحي لتقديم فعالية السمرة التي أسرت الجماهير بالألحان الشعبية والذوق الثقافي الرفيع. وامتلأ الحرم الجامعي بالأنشطة الممتعة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، كما احتلت فرقة القرين التقليدية مركز الصدارة، حيث أسعدت الحضور بألحان حملت روح الموسيقى الكويتية، في حين أضاف معرض السيارات الكلاسيكية القديمة لمسة الحنين إلى الماضي، وجذبت أجواء المقهى الشعبي الزوار للاستمتاع بالألعاب التراثية. وشارك عشاق الرياضة بشغف في بطولة كرة القدم الحماسية التي نظمها نادي كرة القدم، حيث سميت على اسم فرق كرة القدم الكويتية الشهيرة، وتنافست الفرق الطلابية للحصول على الكأس، مما أضاف عنصر الإثارة إلى الاحتفالات، بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للطلبة فرصة المشاركة في الألعاب التقليدية القديمة، مما قدم لمحة عن التراث الثقافي الغني للكويت. وأعرب مدير مكتب الحياة الطلابية عمر مهدي عن حماسه للأنشطة التي أقيمت للاحتفال بالعيد الوطني، قائلا: لقد حققت فعاليات اليوم الوطني وعيد التحرير نجاحا باهرا وأظهرت روح الكويت النابضة بالحياة.