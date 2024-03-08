قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء للعمل الإنساني الشيخ أحمد العجران إنه بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، تم توزيع مصرف عموم إطعام الطعام داخل الكويت والذي استفادت منه 76 أسرة متعففة.



وأوضح العجران أن المشروع واحد من المشاريع الإنسانية المهمة والذي من خلاله نقدم للمستفيدين مساعدات غذائية شهرية تبلغ قيمتها 60 دينارا، وتستمر هذه المساعدات لمدة 6 أشهر متتالية، مبينا أن فكرة المشروع تقوم على توزيع «كروت ممغنطة» تحفظ للأسر المستفيدة كرامتها وخصوصيتها، ومن خلال هذه الكروت تستطيع الأسر شراء احتياجاتها الغذائية التي تتماشى مع عاداتها وتقاليدها.