222 مليون دينار سيولة البورصة الأسبوعية بمتوسط يومي 44.5 مليوناً





شريف حمدي



بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، شهدت ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول ارتفاعا بقيمة 440 مليون دينار وبنحو 8.8% لتبلغ 5.44 مليارات دينار، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، مقارنة مع 5 مليارات دينار منذ بداية شهر يناير 2024.



وجاءت الزيادة في القيمة على وقع زيادة نسب التملك في بعض أسهم السوق الأول، فضلا عن ارتفاع القيم السعرية لأغلب اسهم السوق جراء الإقبال الشرائي الذي تشهده منذ بداية 2024، ويضاف إلى ما سبق ارتفاع عدد اسهم السوق الأول إلى 33 شركة بعد إضافة 3 شركات تمت ترقيتها للسوق الأول إثر المراجعة السنوية لبورصة الكويت والتي دخلت حيز التنفيذ في 11 فبراير الماضي.



وعلى مستوى الأداء الأسبوعي لحركة ملكيات الأجانب، شهدت الحركة رفع نسب التملك في اسهم 9 شركات بنسب متفاوتة، وهي اسهم «الوطني» و«الخليج» و«زين» و«الكويتية» و«الاستثمارات» و«ارزان» و«عقارات ك» و«بوبيان ب» بالإضافة إلى «جي اف اتش»، في المقابل تراجعت نسب تملك الأجانب في اسهم 7 شركات، واستقرت في اسهم 17 شركة.



من جهة أخرى، إلى ذلك، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتها، وذلك جراء عمليات تصريف لافتة على الأسهم القيادية بالسوق الأول بعد ارتفاعات سعرية سبقت وتزامنت مع الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي والتي صاحبها توصيات بتوزيعات نقدية ومنحة.



ويبرر عمليات التصريف في هذه الفترة تحقيق الأرباح السريعة بعد مكاسب كبيرة لمؤشر السوق الأول منذ بداية العام الحالي والتي وصلت مع نهاية الشهر الماضي إلى 9% على وقع الزخم الشرائي لهذه الأسهم، بالمقابل واصل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاته باستمرار عمليات الشراء خلال الأسبوع.



ومن المنتظر ان تشهد البورصة هدوءا خلال الفترة المقبلة مع حلول جلسات شهر رمضان الفضيل، حيث بدأت معدلات السيولة في تراجع ملحوظ بالمقارنة بمعدلات فبراير ويناير الماضيين، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 222 مليون دينار بمتوسط يومي 44.5 مليون دينار بالمقارنة مع 151 مليون دينار بمتوسط يومي 50.3 مليون دينار في الأسبوع الماضي نظرا لاقتصار الجلسات على 3 فقط بسبب تعطل السوق للاحتفال بالأعياد الوطنية.



وارتفعت احجام التداول بنسبة 42% بنهاية الأسبوع، بإجمالي كميات اسهم متداولة 910 ملايين سهم مقابل 640 مليون سهم الأسبوع الماضي، وجاءت بصدارة قائمة الأكثر تداولا خلال الأسبوع اسهم «التجارية» و«بيتك» و«ارجان» و«الدولي» و«الخليج» و«ارزان».



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين اداء المؤشرات بانخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% بخسارته 49 نقطة ليصل إلى 8110 نقاط مقارنة بـ 8159 نقطة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بمكاسب 35 نقطة ليصل إلى 6121 نقطة مقارنة بـ 6086 نقطة الأسبوع الفائت، لينهي مؤشر السوق العام تعاملاته على تراجع بنسبة 0.4% محققا 30 نقطة خسائر ليصل إلى 7410 نقاط مقارنة بـ 7440 نقطة.