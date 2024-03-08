

كشف وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، عن أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تفوق الـ 90%، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في مايو المقبل.



وأكد الجوعان خلال جولة له مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال د.نورة المشعان، أن مشروع «الشدادية الصناعية» يعد أكبر مدينة صناعية في الكويت بمساحة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات مربعة، تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه عالميا، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة ترجمة للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ودعم من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.



وشدد الجوعان على أن إطلاق تجمعات صناعية في مشروع الشدادية الصناعية في مجال الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأدوية الحيوية والغذائية يعتبر نموذجا للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي، لافتا الى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية ستسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت ان تستفيد منها.



وأضاف أن مشروع الشدادية الصناعية يتكون من 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات المتنوعة، مشيرا الى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة، بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.



بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال د. نورة المشعان ان مشروع الشدادية الصناعية يهدف إلى فتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين، لافتة الى ان وزارة الاشغال على اتم الاستعداد في الاستعجال بسد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.



وأكدت على انه تم تخصيص فريق من وزارة الاشغال العامة للإسراع في تنفيذ طرق مؤقتة لحين عمل الطرق الدائمة للرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية لكي يسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.



من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف إنه سيستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة للاجتماع الاسبوع القادم للنظر في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية الحيوية ووضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه اتمام هذا المشروع الاقتصادي الهام.



بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م. محمد العدواني إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ 242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع وعشرة آلاف متر مربع تم تخصيص منها نسبة 10% لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10% للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود بالإضافة إلى حديقة تكنولوجية بمساحة 200 ألف متر مربع.



وأكد أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية (2024-2025).