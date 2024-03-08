



أعلنت شركة كامكو إنفست، عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 748 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم الواحد 2.19 فلس، وذلك مقارنة مع 5.5 ملايين دينار أرباح في عام 2022، بما يعادل ربحية للسهم الواحد 16.08 فلوس.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليون دينار، مقارنة مع 24.5 مليون دينار في 2022، فيما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 14.7 مليون دينار، والتي تمثل 81.6% من إجمالي الإيرادات، وقد تأثر أداء الشركة بعوامل عديدة منها التحديات الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية وارتفاع نسب الفوائد وتراجع حجم الأعمال وأداء الأسواق.



ورغم هذه التحديات، تمكنت الشركة خلال العام من استقطاب أكثر من 2.1 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وشهد حجم الأصول المدارة لصالح العملاء نموا بنسبة 7.8% ليصل إلى 14.9 مليار دولار في نهاية العام.



وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن أفضل الصناديق أداء خلال العام.



فقد حصل صندوق كامكو الاستثماري على المركز الثاني ضمن أفضل صناديق الأسهم التقليدية أداء فيما حصل صندوق الدرة الإسلامي على صدارة صناديق الأسهم الإسلامية في الكويت وفقا لبيانات أداء الصناديق الاستثمارية المعلنة لدى بورصة الكويت.



وخلال الربع الأخير، قامت الشركة بدمج خبراتها في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم الخاصة والشركات الناشئة والمبتكرة تحت مظلة الاستثمارات البديلة. وفي نهاية العام، تجاوزت قيمة الأصول المدارة في هذا المجال 2.2 مليار دولار.



وقام الفريق بتوزيع مبلغ 73.9 مليون دولار على عملائه خلال العام وبدراسة فرص استثمارية جديدة والدخول في فئة أصول جديدة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الخاصة للمشاريع العقارية.



ونجح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة تسع صفقات خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أميركي. وتضمنت هذه الصفقات عمليتي دمج واستحواذ لصالح العملاء، وأربع عمليات في أسواق رأس مال الأسهم وثلاث عمليات في أسواق رأس مال الدين.



وشكلت هذه الطروحات ما نسبته 82% من إجمالي قيمة عمليات حقوق الأولوية التي طرحتها الشركات الكويتية المدرجة في عام 2023، وحظيت على اهتمام كبير من المستثمرين في السوق، حيث تجاوز إجمالي الطلب مبلغ 1.16 مليار دينار (3.8 مليار دولار).



وتؤكد هذه الإضافة إلى شبكة تواجد الشركة الإقليمي، والتي تشمل شركات تابعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (مركز دبي المالي العالمي)، التزامها بالتوسع في المراكز المالية والتجارية الرئيسية. ويهدف التوسع إلى توفير قيمة مضافة وخدمات متكاملة وشاملة للعملاء والمستثمرين، مما يعزز من إيرادات الشركة من الرسوم والعمولات.



واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في استقطاب عملاء جدد مستفيدة من خدمات التداول الالكتروني وتمكنت بنجاح من زيادة حصتها السوقية.



وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 59.7 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023 وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الاجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2023.



وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ طلال علي الجابر: «على الرغم من حالة عدم اليقين والتحديات في أسواق رأس المال، إلا أننا سعداء بما تم تحقيقه. لقد ساعدنا تركيزنا الاستراتيجي على أعمالنا الأساسية في الحفاظ على ميزتنا التنافسية. سنستمر في التركيز على الأسواق الأساسية التي نعمل بها وعلى خلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا وأصحاب المصلحة الآخرين».



بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «تشمل إنجازاتنا مجالات مختلفة، بما في ذلك نمو الأعمال، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية، وتفوق أداء منتجاتنا المدارة، بالإضافة إلى إنهاء عدد من الصفقات بنجاح. وتمثل هذه الإنجازات شهادة على خبرة الفريق في مجالات متعددة، وقوة استراتيجيتنا، وقدرة نموذج أعمالنا على التكيف في التعامل مع التغييرات والتقلبات المستمرة في المشهد العالمي».