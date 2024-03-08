محمد الشايع: أداء الشركة المتميز انعكس على النتائج المالية والتطور في مشاريعها

وليد الشريعان: تركيزنا الأساسي ينصب على المشاريع ذات العوائد المميزة بالخليج



طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، نجاح الشركة في تحقيق أداء متميز خلال العام 2023 بفضل الله ومن ثم جهود الإدارة التنفيذية والموظفين، والذي انعكس في نتائجها المالية والتطور الذي شهدته مشاريعها بشكل واضح وهائل.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في



31 ديسمبر 2023، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 76%، ان «المباني» حققت نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ارتفع معها صافي الربح لعام 2023 إلى 65 مليون دينار مقارنة



بـ 61 مليون دينار في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%. أما على الصعيد الإستراتيجي والتشغيلي، فقد أكد الشايع ارتفاع مستويات الإشغال في مشاريعها القائمة في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى نجاحها بتنظيم وتقييم أنشطتها وعملياتها، والاستمرار في تنويع محفظة مشاريعها وأعمالها، ناهيك عن سعي الشركة نحو مواصلة مسيرة التوسع بعلاماتها التجارية من خلال استثماراتها وشركائها الاستراتيجيين في كل موقع جغرافي تعمل به.



وقال الشايع إنه ونظرا لما يسهم به مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إثراء مبادرات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد انعكست هذه الرؤية على مشاريعها، حيث حصل مشروع الأفنيوز في الكويت على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، كما قامت الشركة بالعمل على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج المختلفة لتعزيز التزامها بأعلى المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة والذي يتماشى مع استراتيجيتها للاستدامة ورؤيتها المستقبلية. وأشار الشايع إلى أن العام 2023 شهد تطورا هائلا في أعمال البناء في مشروع «أفنتورا» في منطقة جابر الأحمد (J3) والذي يعد أول مشروع للمباني من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يليه مشروع «سوق صباح» بمدينة صباح الأحمد السكنية (S3) عبر إبرامها لاتفاقية الشراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



أما على صعيد المملكة العربية السعودية، فقد أوضح الشايع أن أحد أبرز التطورات في هذا العام كان ‫حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز - الخبر، وذلك تم تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية كما تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي للمرحلة الأولى من المشروع، فيما واصلت الشركة أعمال البناء في مدينة الرياض لتصل نسبة البناء حاليا إلى 35% لمشروع الأفنيوز - الرياض والذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي.‬‬‬‬‬‬‬‬



أما في مملكة البحرين فتواصل الشركة العمل على المرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز- البحرين الذي يتضمن توسعه ستضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 42.000 متر مربع والذي سيتم افتتاحه في عام 2024.



استثمارات مليارية



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، ان إجمالي استثمارات الشركة داخل الكويت وخارجها بلغت نحو 7.5 مليارات دولار بنهاية العام 2023، مؤكدا في الوقت ذاته ان الشركة لا تتوانى في بحث ودراسة الفرص الاستثمارية التي تعرض عليها، لافتا إلى أن تركيز الشركة الأساسي ينصب على المشاريع ذات العوائد المميزة في دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.



وأشار إلى أن «المباني» مهتمة بالسوقين السعودي والبحريني مع شركاء في كلا البلدين، حيث تبحث الشركة في الجزء الغربي من السعودية «مدينة جدة»، مضيفا ان كل ما تم التخطيط له يسير وفقا للخطة الموضوعة له، حيث تبلغ نسبة الإنجاز في مشروع الأفنيوز- الرياض نحو 35% فيما يتوقع افتتاح المجمع بنهاية العام 2026، أما بالنسبة للأبراج فما زالت تحت التصميم الداخلي فيما يتوقع اعتماد مقاولي إنشاء الأبراج نهاية العام الحالي، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الأبراج بعد سنة من افتتاح المجمع بالرياض، أما بالنسبة لمشروع الشركة في «الخبر» فيتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده وافتتاحه نهاية العام 2027.



أما فيما يتعلق بمشروع الأفنيوز- البحرين، فتوقع الشريعان أن تنتهي المرحلة الثانية من المشروع وافتتاحه بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية قد تتضمن مشروع فندق تحت الدراسة لم يتم اعتماده حتى الآن.



وفيما يتعلق بالأرض التي تمتلكها الشركة في منطقة السالمية والتي كانت محل نزاع في السابق، أكد الشريعان أن الشركة قد حصلت على حكم نهائي بات في القضية المتعلقة بالأرض لصالحها، حيث يتم حاليا دراسة الفرصة الأفضل للشركة من حيث استثمار الأرض أو بيعها.



الجمعية العمومية



وصادقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي حسابات الشركة والحوكمة والمكافآت ولجنة التدقيق، كما اقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 14% من إجمالي رأس المال أي بواقع 14 فلسا لكل سهم، وتوزيع 6% أسهم منحة مجانية.



ووافقت الجمعية على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية، وذلك على النحو التالي:



- تاريخ حيازة السهم: 25 مارس 2024.



- تاريخ تداول السهم دون استحقاق: 26 مارس 2024.



- تاريخ الاستحقاق: 28 مارس 2024.



- تاريخ التوزيع: 09 أبريل 2024.



إعادة هيكلة شاملة



أكد وليد الشريعان أن «المباني» بصدد إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة، بحيث يتناسب عدد العمالة وهيكلها مع حجم العمل خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن إعادة الهيكلة تنصب حول زيادة عدد العمالة حتى تتناسب مع الشركات الزميلة والتابعة لها، خاصة ان الشركة بصدد التوسع في استثماراتها المختلفة، لاسيما في مدينة جابر الأحمد، ومشروع «صباح» والتي أسست «المباني» إدارات خاصة لإدارة هذه المشاريع.



دراسة مشاريع السوق الإماراتي



حول مشاريع «المباني» في السوق الإماراتي، أفاد الشريعان بأن الشركة لديها أرض بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين في أبوظبي، وأن هناك عدة تصورات لاستثمارها، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.



دراسة فرص استثمارية في مصر



في رده على سؤال حول إمكانية دخول الشركة للسوق المصري، أكد الشريعان ان «المباني» لديها علاقات طيبة مع الجهات الرسمية المصرية، وان هناك عددا من الفرص المعروضة على الشركة تخضع للدراسة في الوقت الراهن.



«أفنتورا - J3» بالكويت.. أحد المشاريع المستدامة



أكد الشريعان أن مشروع أفنتورا- J3 الكويت يعتبر أحد المشاريع المجتمعية المستدامة الذي تنفذه الشركة حاليا ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تتولى المباني مع تحالف يضم مجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة تطويره ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد بتكلفة تصل 180 مليون دينار حصة المباني فيه 35% والنسبة الباقية مشتركة بين «الصناعات» و«التخصيص»، حيث يتوقع الانتهاء منه في 2026، وهو عبارة عن مشروع يضم 270 وحدة سكنية بين فلل وشقق.