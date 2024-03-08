مناف عبدال: أعد المشاهدين بعمل مختلف في كل شيء من خلال خلطة جميلة

شجون: الدور جديد عليّ حيث أجسد شخصية المحققة «مريم» التي تبحث عن الحقيقة

عبدالله بوشهري: أنا «فتوة» العمارة و«الفريج» بالكامل وكلمتي تمشي على الجميع

محمد هاشم: العمل يفتح ملفات صعبة وملائم لطموحنا وأحلامنا



ياسر العيلة



عندما نتحدث عن الإنتاج الدرامي في الكويت والخليج، فإن أحد أبرز الأسماء التي تتبادر إلى ذهن المشاهد هو اسم المخرج الكويتي مناف عبدال الذي يعتبر من أهم مخرجي الدراما في المنطقة، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، وكانت له بصمته الواضحة على الشاشة، ويمتلك خبرة كبيرة في فن «التكنيك» والتصوير لتخرج أعماله بأفضل صورة، وهذا العام ينافس مناف نفسه في شهر رمضان من خلال 3 أعمال هي «خيوط المعازيب» و«ياسين عبدالملك» وأخيرا «ملفات منسية»، الذي تواجدت «الأنباء» في كواليس تصويره، وهو من إنتاج مؤسسة «دراما العربية» للإنتاج الفني، والتقت نجومه ومخرجه، الذين تحدثوا عن العمل على النحو التالي:



في البداية، قال مخرج ومنتج المسلسل مناف عبدال: مسلسل «ملفات منسية» قضية بوليسية فيها طابع كوميدي، وقد حرصت أنا وكاتب العمل محمد النشمي على تقديم خلطة جميلة حتى تكتمل كل عناصر العمل ليخرج للمشاهد بـ «لوك» جديد وقصة وصورة غير، باختصار أنا أعد الجمهور بعمل مختلف في كل شيء.



وعن وجود فنانين من أكثر من جنسية في العمل، أوضح: أنا والكاتب حرصنا على ذلك لأنه كما ذكرت لك أن العمل مختلف، فمعنا من العراق الفنان الكبير محمد هاشم وله العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل «بنات صالح» والذي أبهرني أداءه فيه صراحة، كما يشارك من العراق أيضا الفنانة الشابة «غيد» وهي أيضا لها تجارب جميلة، ومعنا من السعودية طارق الحارثي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الكويتيين الذين يعطيهم العمل فرصة لإبراز مواهبهم، وطبعا تشارك في المسلسل النجمة المصرية شيماء سيف، فتبادل الخبرات أمر مهم، مشيرا إلى أنه يقدم النجمة مرام البلوشي بشكل مختلف، وأردف: مرام إضافة لكل عمل، وتقدم «كاراكتر» سيكون مفاجأة في «ملفات منسية».



بدورها، قالت نجمة العمل شجون: «ملفات منسية» تعاون جديد لي مع المخرج مناف عبدال بوجود نخبة كبيرة وجديدة من نجوم الوطن العربي، يقدمون خلطة جميلة للكاتب محمد النشمي من خلال عمل يأخذ المشاهدين إلى حقبة التسعينيات، وهذه الفترة حدثت فيها قضايا اختطاف والعمل مستوحى منها، حيث تدور الأحداث داخل عمارة سكنية تضم سكانا مختلفين من أكثر من بيئة.



وأضافت شجون: أجسد في العمل دور المحققة «مريم»، وفي هذه الفترة لم يكن من السهل نزول المحققات إلى الشارع ومتابعة مثل تلك الجرائم، الدور جديد علي وأسعى لأن أجعله قريبا من الواقع، متحدثة عن تعاونها مع النجم عبدالله بوشهري، قائلة: كل عام عندي عمل معه، ولدينا مشروع تأجل لأكثر من عامين نظرا لضخامته الإنتاجية، من تأليف الكاتب فهد العليوة ومعنا النجم محمود بوشهري ونخبة كبيرة من الفنانين ومن إنتاج اخوي جمال سنان، وإن شاء الله «ملفات منسية» سيكون عودة قوية لعبدالله إلى الأعمال الرمضانية، وسوف نحتفي به ونقدم عملا يليق بالمشاهدين.



أما النجم عبدالله بوشهري، فقال: «ملفات منسية» تجربة جديدة علي أجسد خلالها شخصية «فتوة» عمارة سكنية، وهو دور مختلف بالنسبة لي ولجمهوري الذي اعتاد مني تقديم الأدوار الرومانسية، وفي هذا العمل الوضع مختلف كليا، فأنا كما ذكرت لك «فتوة» العمارة و«الفريج» بالكامل وما في أحد كلمته تصعد على كلمتي حتى لو كان أبي.



وحول تعاونه مع المخرج مناف عبدال، رد: هذا ثالث عمل يجمعني به لكن الاختلاف هنا هي الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، وهي «التسعينيات» وللحقيقة مناف وفر كل شيء لنجاح المسلسل من ديكور وأزياء واكسسوارات.



من جانبه، تحدث الفنان العراقي محمد هاشم، قائلا: سعيد جدا بهذه التجربة لأنها الأولى لي بالدراما الكويتية مع مخرج كبير مثل مناف عبدال، و«ملفات منسية» بالنسبة لي ملائم ومناسب لطموحنا وأحلامنا، لأنه يفتح ملفات اجتماعية صعبة، خاصة انه مستوحى عن قصة حقيقية حدثت بالتسعينيات، وفيه تشويق وترقب، مكملا: أجسد في العمل دور عراقي متزوج من كويتية ومقيم بالكويت ويملك مطعم «كباب عراقي»، وعنده أولاد ويتعرض للعديد من الأحداث، وأنا على ثقة بأن الجمهور سيتعاطف مع الشخصية التي أقدمها، مستدركا: الكويت بلد محب للناس ولضيوفه، وأهله أهل كرم، مشيدا بفريق عمل المسلسل بشكل عام.



وقالت الفنانة مرام البلوشي: أجسد في المسلسل شخصية «فتحية» وهي كوميدية نوعا ما من خلال الموقف والأداء وتعبيرات الوجه، وقريبة من شخصية «سبيكة» التي قدمتها من قبل في مسلسل «ذكريات لا تموت»، لكنها هنا أقوى منها، كاشفة عن أن هذا هو التعاون الأول لها مع الكاتب محمد النشمي، مشيدة بفريق العمل والروح الحلوة التي تجمعهم ببعضهن بعضا، مضيفة: إن شاء الله العمل سينال إعجاب الجمهور لأنه من واقع حكايات الحياة التي تعيشها بشكل يومي، وأحداثه تدور داخل «عمارة» فيها الصالح والطالح.



بدوره، قال الفنان الشاب حسن عبدال: أجسد شخصية أخو الفنان عبدالله بوشهري، ابن الفنان محمد هاشم، حيث اننا أسرة فقيرة جدا من سكان إحدى العمارات، وهذه المرة الاولى التي اقدم فيها دورا رومانسيا وهادئا، وستكشف الأحداث عن شكل علاقته بالفنانة التي يحبها وأيضا شكل علاقته مع أهله وإن شاء الله العمل يحقق النجاح.



بينما قالت الفنانة أبرار أبو سيف: مسلسل «ملفات منسية» هو ثاني تعاون لي مع المخرج الرائع مناف عبدال بعد تجربتي الأولى معه من خلال مسلسل «ياسين عبدالملك» الذي سيعرض ايضا في رمضان، وأقدم في العملين دورين مختلفين، وأجسد هنا شخصية تسكن بإحدى العمارات التي تضم جيرانا من مختلف الأطياف، فيهم الطيب وفيهم الشرير، ودوري قريب من شخصيتي «ريا وسكينة» الشهيرتين.



في حين قالت الفنانة العراقية غيد: بغض النظر عن هوية المسلسل إلا أنه يناقش العديد من القضايا، ولي الشرف بأن أشارك في مثل تلك التجربة بشكل عام، ولكونها تجربة كويتية بشكل خاص، وأقدم خلال القصة شخصية فتاة عراقية يتيمة تزوجت في الكويت وتواجه العديد من الأحداث القوية في حياتها فتتحول شخصيتها من الجيد إلى السيئ.



من جهته، قال الفنان حسن المطوع: «ملفات منسية» هو العمل الوحيد لي في رمضان هذا العام وتحت قيادة المخرج الكبير مناف عبدال الذي أشكره لأنه منحني الفرصة لأقدم هذا الدور لأنه دور غير عن أي عمل سابق لي، مضيفا: أنا بشكل عام أحب دائما أن أقدم تجارب مختلفة على مستوى التمثيل، لافتا إلى انه يجسد في العمل شخصية ضابط مباحث جنائية تسيطر عليه مشاعر «متلخبطة» من خلال لغز تدور حوله الأحداث ويسعى لفك هذا اللغز.



وقال الفنان محمد الأستاذ: هذه التجربة الأولى لي مع المخرج مناف عبدال، وتشرفت بالعمل معه، مؤكدا أنه يتوقع نجاح المسلسل بسبب الروح الحلوة بين كل فريق العمل خلال فترة التصوير، واقدم شخصية «سالم» وهو إنسان عانى كثيرا في الدنيا، لذلك فضل ان يعيش بجوار «الطوفة» لا علاقة له بأحد، وقرر أن يعزل نفسه في مكان جديد، ويكون فيه أسرة جديدة.



وقالت الفنانة غرور: التجربة جميلة جدا مع المخرج مناف عبدال، وأجسد في العمل دور «صديقة» وهي إنسانة طيبة ومتواضعة وحنونة جدا على أولادها، والتي تتعرض للعديد من الأزمات لكنها تنجح في تخطيها.



أما الفنان السعودي طارق الحارثي فكشف عن أنه يقدم شخصية «شريدة»، والتي قال إنها دور جديد بالنسبة له ومختلف عن أعماله السابقة، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.



وفي الختام، الفنان محمود ضاحي يعتبر مفاجأة العمل، حيث انه قضى عمرا طويلا خلف الكاميرا مدير إضاءة للكثير من الأعمال الناجحة، فضاحي صاحب الخمسين عاما منحه المخرج مناف عبدال فرصة ليثبت من خلالها أن العمر لا يقف حاجزا أمام الموهبة، حيث يجسد دور «حارس العمارة» التي تشهد الأحداث المثيرة للعمل، وصور ضاحي دوره بتمكن نال عنه إشادة كل فريق المسلسل.





رسالة شكر

شكر خاص الى وليد الهاجري، مدير تصوير العمليات بمسلسل «ملفات منسية» على تعاونه اللامحدود مع الممثلين ووسائل الإعلام، وتوفيره لصور خاصة من العمل للاستعانة بها في التغطيات الإعلامية للعمل.