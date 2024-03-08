

مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أشاد مدرب الجهراء عبدالله الشلاحي بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على خيطان 2-1 ضمن الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم، قائلا: «الشكر اللاعبين على جهودهم الرائعة وعملهم بإخلاص وتفان طوال المرحلة السابقة، والتي تكللت بتحقيق فوز يعكس ما كنا نعمل من أجله، كما أكد أننا على قلب رجل واحد لمصلحة الفريق»، مضيفا: «نعم عملنا وكافحنا فنيا وإداريا وفي ظروف صعبة جدا لكن لم يتحقق الفوز إلا بجهود اللاعبين أولا وأخيرا».



وعن المباراة، قال الشلاحي: «لم نفقد الثقة بعد تقدم خيطان بهدف وكان واضحا إصرار اللاعبين على قلب نتيجة اللقاء منذ الشوط الأول وطوال الشوط الثاني، وتجلى ذلك في الدقائق الأخيرة التي شهدت هدفين متتاليين ظهرت فيهما الروح القتالية العالية للاعبينا».



من جهته، أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا، أن فريقه تحصل على بعض الفرص لحسم النتيجة عندما كان متفوقا بهدف نظيف، إلا أن اللاعبين لم يستغلوها كما ينبغي و«من لا يسجل يستقبل الأهداف في شباكه»، وهذه قاعدة معروفة في عالم كرة القدم، مضيفا أن خيطان فقد التركيز في الدقائق الأخيرة التي سجل خلالها الجهراء هدفيه، مشيرا إلى أن الهزيمة ليست نهاية العالم وهناك فرصة للتعويض في المباريات الست المتبقية من دوري تفادي الهبوط.



وأكد الملا أن لاعبي «الأحمر والأسود» لم يقصروا لكن بسبب الضغوط الكبيرة في كل مباراة تجعل الفريق يرتكب بعض الأخطاء وفي النهاية الجهراء استحق الفوز ونأمل معالجة أخطائنا.