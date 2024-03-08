

ناصر العنزي - يحيى حميدان



أجهز القادسية على كل طموحات الشباب مبكرا وتغلب عليه بنتيجة ساحقة «7-0» بعدما أنهى الشوط الأول بثلاثية، وبتلك النتيجة بقي القادسية في المركز الثالث بـ39 نقطة وبفارق الأهداف عن العربي الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وقد تناوب على أهداف الأصفر كل من المالي ابراهيما تانديا (6 و17) والليبي محمد صولة(19) «هدف جميل».

وقد استحوذ القادسية على مجريات المباراة تماما بعدما أدخل المدرب محمد المشعان تشكيلة مكونة من: خالد الرشيدي وراشد الدوسري وخالد الفضلي وفيتور وخالد ابراهيم وعبدالله فواز وايجيبولا ومحمد صولة وتانديا وبدر المطوع ومبارك الفنيني، وسريعا نظم القادسية هجمات سريعة اخترق بها دفاع الخصم بسهولة، حيث كانت الرغبة جامحة من قبل لاعبي الأصفر في الوصول إلى مرمى سعد العنزي حارس الشباب فكان لهم ما أرادوا وأهدروا فرصا أخرى، أما الشباب فقد كان دفاعه المكون من مامي ساهر وبلال عيفة وحسين نادر وعلي نادر ممرا سهلا لمهاجمي المضيف.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية تهديفه وأضاف تانديا الهدف الرابع والثالث له شخصيا 59 وتبعه عيد الرشيدي بالهدف الخامس 60 ثم أضاف بدر المطوع الهدف السادس 71 وتبعه محمد صولة بهدف سابع من ركلة جزاء 78.



شهدت المباراة تتويج نجم الكرة الكويتية بدر المطوع بلقب الهداف التاريخي للدوري برصيد 163 هدفا، متجاوزا فراس الخطيب بهدف، وقد احتفى به زملاؤه وحملوه بعد الهدف السادس. هذا، وأدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم، والذي جاءت قراراته سليمة.الكويت يستعيد خدمات سعيد



اقترب نادي الكويت من الإعلان عن صفقة استعادة المحترف العاجي جمعة سعيد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم والذي لعب مع العميد لعدة مواسم سابقا، ويأتي خيار التوقيع معه بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة نبيل معلول بمستوى المحترف البلجيكي جاي إيمبينزا ويتطلع الأبيض لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى عال قادرين على انتشال الفريق إلى مرحلة عليا من المنافسة وإعداد الفريق للبطولات المحلية والدولية المختلفة.