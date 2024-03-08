

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم إقامة مباراتين مساء غد ضمن إطار الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر لكرة اليد للموسم 2023-2024، فيلعب في الـ 5.30 مساء القادسية مع برقان، بينما يتواجه في الـ 7.30 مساء الكويت مع كاظمة، فيما ستقام المباراة النهائية في الـ 7.30 مساء الأحد المقبل تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الـ 5.30 مساء. ففي لقاء القادسية وبرقان، يقود «الأصفر» المدرب الصربي زوران كاستر الذي يضع لمساته على التشكيلة ويترجمها على أرضية الملعب في بداية بطولة الدوري، والتي تسير بصورة جيدة للفريق حتى الآن رغم أن البداية كانت بتعثر أمام كاظمة 30-32 إلا أن الفريق استفاق مبكرا وبنفس النتيجة فاز على النصر في الجولة الثانية وتعادل مع اليرموك في الثالثة 33-33 ويسعى اليوم لتحقيق انتصار يمهد له الطريق للتتويج الأول في الموسم الحالي.



في المقابل، يعيش برقان مرحلة بناء فريق للمنافسة على مختلف البطولات، حيث أثبت الفريق نفسه في المواسم السابقة والموسم الحالي فقد شارك في البطولة الخليجية للأندية، ورغم أن النتيجة لم تكن على قدر الطموح بالحصول على ثامن البطولة فإن الفريق قدم لمحات فنية جيدة بقيادة المدير الفني سعيد حجازي ومدرب الفريق الوطني خالد ملحم إلا انه يواجه معضلة في السباق مع الزمن لترسيخ التفاهم والانسجام بين اللاعبين إذ لم يتبق من التشكيلة الأساسية من الموسم الماضي للفريق سوى 3 لاعبين فقط.



وفي مباراة الكويت مع كاظمة، سيطر «الأبيض» على الألقاب في السنوات العشر الماضية حتى إنه تجاوز الرقم القياسي في الحفاظ على اللقب لمواسم متتالية عالميا وعلى حساب برشلونة الإسباني، إذ يملك الفريق قيادة فنية وطنية على مقاعد البدلاء بوجود المدرب هيثم الرشيد والذي يثبت مرارا وتكرارا بأن «العميد» لا يحتاج إلا له فقد نجح في حصد عدة بطولات محلية ودولية خلال فترة قياسية أيضا واليوم يدشن حملته لتحقيق لقب آخر. في الجهة المقابلة، يعتبر كاظمة من أبرز الفرق التي تنافس على مختلف البطولات ولديه الأدوات اللازمة للوصول إلى اللقب رغم صعوبة المهمة، ويتطلع بوزو الصربي مدرب الفريق إلى تحقيق الإنجاز مرة أخرى إذ سبق له الفوز فيها في الموسم الماضي ويدافع اليوم عن لقبه.