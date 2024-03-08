

يعقوب العوضي



يتجه رئيس اتحاد الطائرة د.جابر المري غدا إلى الدوحة لحضور الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد غرب آسيا لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة 2024-2028.

ويرافقة أمين السر عبدالله الغرير، ويذكر أن الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة رشح عضو مجلس إدارته جاسم الفيلكاوي لعضوية مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة في دورته الجديد. وفي هذا الإطار، أكد المري على أواصر التعاون والتواصل الرياضي فيما بين الاتحادين الكويتي واتحاد غرب آسيا، مشيدا بالجهود التي قام بها رئيس مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا الحالي علي الكواري والذي بذل الكثير من الجهود مع زملائه للوصول بالكرة الطائرة الآسيوية إلى افضل المستويات، مضيفا: «لدينا توأمة وتواصل وتعاون مع اتحاد غرب آسيا والاتحاد عربي للعبة وذلك بهدف رفع المستوى الفني والإداري واللعبة ككل في مختلف البلدان المنتمية للاتحادين».



وأثنى المري على جهود جميع العاملين في الاتحاد المحلي للعبة، مشيرا إلى أن الرياضة الكويتية ولادة وقادرة على إنتاج منتخبات وطنية في مختلف المراحل السنية تنافس على مختلف البطولات بل وتصل إلى منصات التتويج في ظل وجود الدعم المادي والمعنوي وتشجيع الجماهير المحبة للعبة.