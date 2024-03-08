

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن درع وكأس المسابقة المشتركة بين قطر والإمارات على «درع السوبر»، و«كأس السوبر»، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس.



ومن المقرر أن تقام المسابقة بين الدولتين في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الذهبي الأول «كأس السوبر القطري- الإماراتي» الذي سيجمع في 12 أبريل بالدوحة فريقي العربي (بطل كأس أمير قطر للموسم الماضي) والشارقة (بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات)، فيما سيجمع الحدث الذهبي الثاني «درع السوبر الإماراتي- القطري» يوم 13 أبريل في دبي، فريقي الدحيل (بطل الدوري القطري للموسم الماضي) مع شباب الأهلي (بطل دوري أدنوك للمحترفين).



إلى ذلك، عزز السد من صدارته للدوري القطري، رغم تعادله الإيجابي أمام الغرافة 2-2 في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري القطري، وبذلك رفع السد رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الغرافة صاحب المركز الثالث.