وقعت وكالتا الأنباء الكويتية (كونا) والسعودية (واس) مذكرة تفاهم بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري تعنى بالتعاون الثنائي وتبادل الأخبار تعزيزا لأواصر التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين الشقيقين.



ووقع المذكرة من جانب «كونا» المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم، ومن جانب «واس» رئيس الوكالة د.فهد آل عقران، وذلك في المبنى الرئيسي لـ «كونا» بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود.



وتنص المذكرة على تبادل الأخبار والخبرات والصور بغية تعزيز العلاقات الإعلامية بين الجانبين وتكريسا للروابط المشتركة وحفظ حقوق الطرفين ولتقديم المعلومات اللازمة لسد الذرائع أمام من يسعى لتشويه طبيعة المعلومة أو الصورة.



وعقب توقيع المذكرة قام الوزيران المطيري والدوسري والوفد المرافق بجولة في قاعة التحرير بمبنى «كونا» اطلعا خلالها على آلية سير العمل والتعرف على «واحة كونا الذكية» التي تم افتتاحها مؤخرا والمتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وفي موازاة ذلك، عقدت المدير العام لوكالة (كونا) د.فاطمة السالم ورئيس وكالة «واس» د.فهد آل عقران اجتماعا تمت خلاله مناقشة تعزيز سبل التعاون ووضع بعض المشاريع المستقبلية التي سيتم العمل بها بالتعاون بين الوكالتين لاسيما البدء في التنفيذ العملي بالاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق وآليات تفعيلها.



يذكر أن التعاون بين وكالتي «كونا» و«واس» يعود إلى نحو خمسة عقود زاخرة بالعمل المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة.