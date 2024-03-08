أقلعت صباح أمس الطائرة الإغاثية الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها فريق طبي كويتي تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ«كونا» قبيل الإقلاع إن الفريق الطبي التطوعي الكويتي المتجه إلى قطاع غزة متخصص بإجراء العمليات الجراحية ومساندة الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.



وأوضحت البرجس أن الفريق الطبي الكويتي المتجه إلى القطاع يهدف إلى المساهمة برفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مضيفة أن البعثة الطبية تشمل أطباء كويتيين حرصوا على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية. وذكرت أن دور الفريق يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي والمساهمة في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة.