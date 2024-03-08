ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق الشيخ سالم النواف اجتماع المجلس الأعلى للمرور الـ(20)، وذلك بحضور أعضاء المجلس واعضاء لجنة منهج التوعية المرورية.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق للارتقاء بمستوى الخدمات المرورية استنادا إلى منهج علمي يرتكز إلى احدث الاساليب العملية.



وناقش المجلس في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم قدم أعضاء لجنة منهج التوعية المرورية عرضا لمقترح مسودة كتاب مقرر «الثقافة المرورية» المعد لطلبة الصف الثاني عشر والذي روعي فيه التوعية المرورية والثقافية للطلبة، كما اقترحت اللجنة ان تتضمن جميع الصفوف في مختلف المراحل السنية على مفاهيم مرورية، حيث يتم غرس القيم والأخلاق المرورية الحسنة والصحيحة في الطلبة من سن مبكرة.



واستمع أعضاء اللجنة إلى الملاحظات المقدمة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مؤكدا أهمية أن يقدم المنهج مفاهيم وأسسا مرورية تعزز من السلامة على الطريق والاحترام المتبادل بين مستخدميه.