مريم بندق



أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أن مجلس الخدمة المدنية قرر الاعتداد بأيام تعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 3 أيام لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد «استثناء من النصوص التي تقرر استبعادها» كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.



واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد. وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن إجمالي عدد الاتصالات بنظام التوظيف الآلي لديوان الخدمة المدنية خلال 7 أيام منذ بدء تشغل التسجيل للفترة الـ 86 للتوظيف في



1 الجاري بلغ 71972 اتصالا، والاتصالات المقبولة 6643، والمؤهلين للترشيح 5680 مواطنا. وأوضحت المصادر أن قطاع التوظيف الذي يشرف عليه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، كلف فرق عمل مؤهلة باستقبال المواطنين الراغبين في استكمال البيانات المطلوبة للتسجيل رسميا.