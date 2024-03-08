قالت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إنها من خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضائها اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حاليا بسبب ارتكابهم جناية التزوير.



وأوضحت اللجنة في بيان لـ «كونا» أن ذلك جاء وفقا لنص مادتي (13) و(21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. وأكدت أن «القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقا لنص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، علما بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ولا تشمل من في تبعيته».