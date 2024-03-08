واجه مئات آلاف الركاب في ألمانيا اضطرابات في حركة السفر أمس مع تنفيذ العاملين في المطار إضرابات جديدة للمطالبة بزيادة أجورهم.



يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الإضرابات المتواصلة منذ شهور، فيما تدور خلافات بين العمال والإدارة في مختلف القطاعات بشأن شروط العمل في ظل التضخم المرتفع وضعف النشاط التجاري.



وتأثرت قطاعات النقل والمتاجر والخدمة المدنية بالإضرابات إلى جانب مجالات أخرى من الحياة العامة.



وللمرة الخامسة منذ نوفمبر 2023، بدأ العاملون في قطاع السكك الحديد إضرابا في خدمات الشحن وفي خدمات الركاب.



وتهدف مدة الإضراب للتأكيد على مطلب رئيسي لنقابة سائقي القطارات GDL خفض أسبوع العمل إلى 35 ساعة من 38.



وقال راينهارد ليغوكي الذي وصل أخيرا إلى محطة برلين الرئيسية على متن قطار آت من حوض الرور إن الألمان العاديين وجدوا أنفسهم مرة تلو أخرى عالقين في نزاع مرير بشكل متزايد.



وأضاف «على الركاب ألا يتحولوا إلى ضحية للنزاعات المتواصلة منذ مدة طويلة بين المفاوضين عن الطرفين».



وينفذ الموظفون في قطاع السكك الحديد إضرابات متكررة للمطالبة بزيادة أجورهم لمساعدة العاملين على التعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة في ضوء التضخم.



وأدى إضراب سائقي الشاحنات إلى اضطراب حركة السفر بالنسبة لآلاف الركاب على مدى أيام.