بيروت ـ منصور شعبان ـ خلدون قواص



لا شيء يعلو في لبنان فوق صوت الحرب في جنوبه الذي بلغ الأسماع وحرك كل مهتم، لما له من مكانة دولية على رقعة الأرض حيث ينتشر أبناؤه ويسهم الناجحون منهم في النهضة الاقتصادية، ويلعبون أدوارا سياسية على مستوى الحكم واعتلاء المناصب لدى دول عدة فيما وطنهم يعاني من الأزمات أشدها ومصيره في «بيت النار».



سياسيون وموفدون يلتقون سرا ويصرحون علنا عن المواصفات المطلوب توفرها في الرئيس ضمن هيكل الدولة، وآخرها ما تسنى لـ«الأنباء» معرفته أن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل هي ذاتها ستعتمد اختيار الشخص الذي ستقع عليه الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة، وبدأ التداول في هذا الأمر على كل المستويات السياسية المحلية والخارجية بتأييد ودعم «المجموعة الخماسية» والدول الشقيقة والصديقة.



وترجح المعلومات، استنادا إلى جهد «المجموعة الخماسية»، أن يكون شهر رمضان المبارك حاسما بانتخاب رئيس وهدية للبنانيين في عيدي الفصح والفطر السعيد، والخيار الثالث هو المتقدم على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، ويبقى اسم قائد الجيش والمدير العام للأمن العام بالإنابة وبعض الشخصيات المارونية المعتدلة مهيأة لأن يكون أحدها رئيسا جامعا.



وأشارت إلى أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان ينسق مع اللجنة الخماسية بالتزامن مع الدعم العربي والدولي في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ولا زالت المبادرة الفرنسية على قيد الحياة رغم كل الصعوبات التي واجهها لودريان في تسويق المبادرة.



واعتبرت المصادر أن مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» للتشاور في انتخاب رئيس للجمهورية لم تلق قبولا لدى البعض والسبب أن أغلبية أعضاء كتلة الاعتدال الوطني محسوبون على جهة سياسية بعيدة عن العمل السياسي حاليا، ولا تحظى بدعم خارجي.



هذا فيما يختص بأزمة الاستحقاق الرئاسي الموضوع على «نار خفيفة» لحينه، ولو أن المواعيد تتحدد بحسب الحاجة لتمرير الوقت بين ملف وملف.



والمستجد في الملف المقابل مضي المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن في مجال الطاقة آموس هوكشتاين، في السعي لفصل الجبهة العسكرية بجنوب لبنان عن الحرب في غزة، ورفع «حزب الله» من جهوزيته لمواجهة الإسرائيليين إذا وسعوا الحرب، ولفتت هنا زيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون الذي نقل عنه، بعد تناوله أطراف الحديث مع وفد الحزب، قوله «اطمأن قلبي».



والمتداول في العاصمة اللبنانية إيفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى الدوحة، على عجل، عقب التئام عقد سفراء دول «الخماسية» بمقر السفارة القطرية في بيروت، وهم: السعودي وليد البخاري، المصري علاء موسى والقطري سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، الأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفيه ماغرو.



وكانت السفارة القطرية وزعت بيانا قالت فيه: «تم خلال اللقاء استعراض التطورات الراهنة في لبنان والبحث في الملف الرئاسي»، لافتة إلى أن «السفراء جددوا تأكيد أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وأبدوا دعمهم المستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن».



واللافت أن جونسون زارت النائب ميشال ضاهر بمقره في الفرزل (قصاء زحلة بالبقاع) بحضور النواب: نعمة افرام، ميشال معوض، آلان عون، الياس حنكش، الياس اسطفان، ميشال دويهي، مارك ضو، هاغوب ترزيان وسجيع عطية، حيث أطلعهم عضو تكتل «الاعتدال الوطني» عطية على ما سجله وفد التكتل بشأن مبادرة التكتل لانتخاب رئيس للجمهورية.



في المقابل، عادت قضية المودعين إلى الواجهة بتنفيذهم اعتصاما أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو إلى استرداد أموالهم من المصارف وأطلقوا صيحات الغضب.



وترافق الاعتصام مع إطلاقهم الأسهم النارية باتجاه المصرف، وأشعلوا الإطارات المطاطية تعبيرا عن سخطهم من الواقع المالي، وأوقفت القوى الأمنية السير عند الطريق المؤدي إلى مصرف لبنان وحولته إلى طرق فرعية.



هذا في حين برز ما قالته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا باليوم العالمي للمرأة 2024، حيث سلطت الضوء على وضع النساء والفتيات في جميع أنحاء لبنان، وقالت: «إن الاستثمار في النساء والفتيات يعني منحهن حقوقا وفرصا متساوية لتطوير إمكاناتهن الكاملة والمساحة لاستخدامها في خدمة لبنان، فلا يمكن للبنان أن يبني مستقبلا أفضل وأكثر استقرارا من دون مساهمة نسائه الكاملة في المجالات والقطاعات كافة».



«يوم المرأة العالمي» استحوذ على اهتمام السياسيين في لبنان فكتبوا، عبر المنصات الاجتماعية، مادحين، ومنهم الرئيس سعد الحريري مدونا، عبر «إكس»: «تحية لكل النساء. فخور بإنجازات المرأة اللبنانية والعربية، شريكة كاملة في حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية».



ميدانيا، مازال الوضع متدهورا، ليلا ونهارا، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في منطقة المشاعات بين المنصوري ومجدل زون، ودمرته بالكامل، وقصف الإسرائيلي المنطقة بين حولا وميس الجبل إضافة إلى تلة الرويسة.



وقد أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب.



ونعى «حزب الله» عددا من عناصره من بلدة بليدا الجنوبية.